Abu Dhabi onthult een nieuwe thuisbasis voor de natuurhistorie met een unieke collectie om de wereld te inspireren

Een hoogtepunt van de collectie van het nieuwe museum zal de wereldberoemde 'Stan' zijn, een opmerkelijke, grotendeels complete Tyrannosaurus rex van 11,7 meter lang, een van de best bewaarde en meest bestudeerde fossielen van dit iconische roofdier uit het late tijdperk Krijt. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek op 'Stan', die wereldwijd bij wetenschappers bekend is, heeft onze kennis van talloze aspecten van T. rex vergroot. Nu 'Stan' in het Natural History Museum Abu Dhabi een nieuw onderkomen zal krijgen, zal deze 67 miljoen jaar oude dinosaurus onder de hoede worden gesteld van deskundige wetenschappers, en zal hij blijven bijdragen aan onderwijs en onderzoek om toekomstige ontdekkingsreizigers te blijven inspireren.

'Stan' zal worden vergezeld door een buitengewone Murchison-meteoriet die in 1969 in Australië is ingeslagen en sindsdien aan wetenschappers nieuwe informatie over het vroege zonnestelsel heeft verschaft. De meteoriet bevat een enorm scala aan organische 'sterrenstof'-verbindingen en pre-zonnekorrels die meer dan 7 miljard jaar geleden werden gevormd, lang voordat ons huidige zonnestelsel bestond, en biedt inzicht in de eigenlijke bouwstenen van het leven.

De collectie van het museum zal tal van belangrijke artefacten bevatten als onderdeel van zijn boeiende curatoriële visie, evenals fascinerende ervaringen die gecreëerd worden door een gemotiveerd team in Abu Dhabi, ondersteund door strategische partnerschappen met toonaangevende wetenschappers en natuurhistorische experts.

Het Natural History Museum Abu Dhabi is bedacht en ontwikkeld door het Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) in samenwerking met Miral, de toonaangevende maker van bestemmingen en ervaringen in Abu Dhabi. Het wordt een wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsinstelling en een educatiecentrum om meer te weten te komen over het evoluerende verhaal van onze planeet, met als doel om bij bezoekers van alle leeftijden een levenslange passie voor de natuurlijke wereld aan te wakkeren.

Volgens HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, voorzitter van DCT Abu Dhabi, is het nog nooit zo belangrijk geweest om ons bewust te maken van welke impact de mensheid op de planeet heeft.

"De natuurhistorie heeft een nieuwe thuisbasis in Abu Dhabi. Een nieuw museum dat het verhaal van ons universum vertelt d.m.v. enkele van de meest ongelooflijke natuurwonderen die de mensheid kent. Dit zijn ontzagwekkende geschenken van de natuur die we met trots delen met de wereld, waarbij we miljoenen jaren aan kennis delen om niet alleen wetenschappelijke ontdekkingen vooruit te helpen, maar ook om onze kinderen te inspireren om de toekomst van onze planeet te beschermen", aldus HE Al Mubarak. "In het koesteren van een nieuwe generatie wereldwijde voorstanders die ongelooflijk nieuwsgierig en gepassioneerd zijn over natuurhistorie, vervullen we onze missie om levens te verrijken en van Abu Dhabi de plek te maken voor onderzoek, samenwerking en ontdekking."

Het museum zal zich voegen bij de diverse culturele instellingen en musea in het Saadiyat Cultural District, waaronder Louvre Abu Dhabi en het aanstaande Zayed National Museum en Guggenheim Abu Dhabi, als onderdeel van Abu Dhabi's strategie om het emiraat te positioneren als een wereldwijd centrum voor cultuur, kunst en creativiteit.

Met een focus op interactieve schermen, samengestelde collecties met uitzonderlijke exemplaren en innovatieve, interactieve bemiddelingen, zullen de galerijen van het Natural History Museum Abu Dhabi bezoekers op meeslepende wijze gaan meenemen naar het begin der tijden en vertellen ze het verhaal van de evolutie van ons universum, de vorming van onze planeet en de geschiedenis van het leven op onze planeet. Ook bieden ze een kijkje in onze mogelijke toekomst.

Naast de historie van onze planeet zal het Natural History Museum Abu Dhabi voor het eerst de geschiedenis van het leven op aarde door een Arabische lens laten zien, waar lokale, natuurlijke rijkdommen van fauna, flora en de geologische geschiedenis van de regio van de bezoekersreis zullen deel uitmaken.

Het museum zal toetreden tot een wereldwijde gemeenschap van natuurhistorische musea die zich inzet voor openbaar onderwijs en voor de ontwikkeling en uitwisseling van wetenschappelijk onderzoek. Binnen het museum zal de innovatieve, wetenschappelijke onderzoeksfaciliteit onderzoeken uitvoeren op gebieden als zoölogie, paleontologie, mariene biologie, moleculair onderzoek (aDNA en proteomica) en aardwetenschappen. Het primaire doel zal zijn om onze kennis en wetenschap van ons verleden te vergroten, maar ook om een denktank te creëren voor toekomstige innovatie en opkomende technologieën.

Met een oppervlakte van meer dan 35.000 m² ontwierp hoofdarchitect Mecanoo het Natural History Museum Abu Dhabi in gelijke tred met natuurlijke rotsformaties, wat het doel van het museum weerspiegelt om het begrip van en de betrokkenheid bij de natuurlijke wereld te verbeteren. Elk element van het ontwerp gebruikt geometrie als een overheersend thema, met vijfhoekige vormen die op celvormige structuren lijken. Ook spelen water en vegetatie een belangrijke rol in het ontwerp, als zijnde krachtige symbolen van het leven in de woestijn. Naast de tentoonstellingsruimtes van de galerijen, voorziet het museum in tijdelijke ruimten voor speciale evenementen en theaterfaciliteiten. Op de bouwlocatie van het Natural History Museum Abu Dhabi is begonnen met de ontsluitings- en maritieme werkzaamheden.

Het museum zal zowel lokaal, regionaal als nationaal voor werkgelegenheid in het emiraat gaan zorgen, met curatoren die aangesteld zullen worden om het volledige spectrum van de natuurwetenschappen te bestrijken. Daarnaast zal het museum tot doel hebben jong talent aan te trekken en te ontwikkelen als onderdeel van Abu Dhabi's streven om de culturele en creatieve industrie een impuls te geven.

Het culturele district Saadiyat is reeds de thuisbasis van Louvre Abu Dhabi, het wereldwijd gevierde, universele museum, ontworpen door de met de Pritzker-prijs bekroonde architect Jean Nouvel, en Manarat Al Saadiyat, een cultureel centrum dat bijdraagt aan de levendige kunstwereld van de regio met internationaal relevante tentoonstellingen en evenementen, workshops en creatieve programmering.

Het Saadiyat Cultural District omvat binnenkort ook het Zayed National Museum, het nationale museum van de VAE; Guggenheim Abu Dhabi, gericht op wereldwijde moderne en hedendaagse kunst; en het Abrahamic Family House, dat drie religieuze ruimtes op één plek zal omvatten, alsook een moskee, een synagoge en een kerk om acceptatie en vreedzaam samenleven tussen mensen van alle religies te inspireren en te koesteren.

Over het Natural History Museum Abu Dhabi

Het Natural History Museum Abu Dhabi wordt een toonaangevende, baanbrekende instelling voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, gevestigd in het Saadiyat Cultural District, in Abu Dhabi. De missie van het Natural History Museum Abu Dhabi is om een levenslange passie voor, en begrip van de natuurlijke wereld onder bezoekers van alle leeftijden te ontwikkelen. Door voor zijn meeslepende en interactieve schermen de meest geavanceerde technologie te gebruiken, zal het museum bezoekers meenemen op een reis die de evolutie van ons universum, de vorming van de aarde, de geschiedenis van het leven op onze planeet en zijn toekomst vertelt. Het Natural History Museum Abu Dhabi wordt een museum dat toegankelijk zal zijn voor een divers publiek en waarin er voor ieders interessegebied wat te zien en te beleven valt.

Over het ministerie van Cultuur en Toerisme - Abu Dhabi

Het ministerie van Cultuur en Toerisme - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimuleert de duurzame groei van de cultuur-, toerisme- en creatieve sectoren van Abu Dhabi, alsook de economische vooruitgang en helpt de bredere wereldwijde ambities van Abu Dhabi te verwezenlijken. Door samen te werken

met de organisaties die de positie van het emiraat als internationaal toonaangevende bestemming beschouwen, streeft DCT Abu Dhabi ernaar om het ecosysteem te verenigen rond een gedeelde visie op het potentieel van het emiraat, inspanningen en investeringen te coördineren, innovatieve oplossingen te leveren en de beste hulpmiddelen, beleid en systemen in te zetten ter ondersteuning van de cultuur- en toerismesector.

De visie van DCT Abu Dhabi wordt bepaald door de inwoners, het erfgoed en het landschap van het emiraat. We werken eraan om de status van Abu Dhabi op de kaart te zetten als een plaats van authenticiteit, innovatie en ongeëvenaarde ervaringen, vertegenwoordigd door zijn levende tradities van gastvrijheid, baanbrekende initiatieven en creatief denken.

