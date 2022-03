Abou Dhabi inaugure un nouveau centre d'histoire naturelle dont la collection inspirera le monde entier

L'un des principaux éléments de la collection du nouveau musée sera le célèbre "Stan", un remarquable Tyrannosaurus rex de 11,7 mètres de long, quasiment complet, qui est l'un des fossiles les mieux conservés et les plus étudiés de ce prédateur emblématique de la fin du Crétacé. Connu des scientifiques du monde entier, Stan a fait l'objet d'études scientifiques pendant des années afin d'approfondir nos connaissances sur d'innombrables aspects du T. rex. Maintenant que "Stan" a une nouvelle maison au Musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi, ce dinosaure vieux de 67 millions d'années restera sous la protection de scientifiques experts et continuera à contribuer à l'éducation, à la recherche et à l'inspiration des futurs explorateurs.

Stan sera entouré d'un extraordinaire spécimen de météorite de Murchison, qui a atterri en catastrophe en Australie il y a plus de 40 ans et qui a depuis transmis aux scientifiques de nouvelles informations sur les débuts du système solaire. Cette météorite contient un large éventail de composés organiques de type "poussière d'étoile" ainsi que des grains pré-solaires qui se sont formés il y a plus de 7 milliards d'années - bien longtemps avant l'existence de notre système solaire actuel - et fournit un ancien aperçu des éléments constitutifs de la vie.

La collection du musée présentera de nombreux artefacts importants dans le cadre de sa vision curatoriale inspirante, ainsi que des expériences fascinantes créées par une équipe spécialisée à Abou Dhabi, appuyée par des partenariats stratégiques avec des universitaires et des experts en histoire naturelle de renommée mondiale.

Conçu et développé par le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) en partenariat avec Miral, le principal créateur de destinations et d'expériences d'Abou Dhabi, le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi sera une institution de recherche scientifique et d'enseignement, et une ressource éducative qui permettra d'en savoir plus sur l'histoire de notre planète, afin de faire naître une passion à vie pour le monde naturel chez les visiteurs de tous âges.

Selon SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de la DCT d'Abou Dhabi, il n'a jamais été aussi important de sensibiliser les gens sur l'impact que nous avons sur la planète.

"L'histoire naturelle a une nouvelle demeure à Abou Dhabi. Un nouveau musée qui relate l'histoire de notre univers à travers quelques-unes des plus incroyables merveilles naturelles connues de l'humanité. Ce sont des dons impressionnants de la nature que nous sommes fiers de partager avec le monde entier - en dévoilant des millions d'années de connaissances, non seulement pour faire avancer les découvertes scientifiques, mais aussi pour inciter nos enfants à protéger l'avenir de notre planète", a déclaré M. Al Mubarak. " En nourrissant une nouvelle génération de défenseurs mondiaux incroyablement curieux et passionnés d'histoire naturelle, nous concrétisons notre vision d'enrichir les vies et de faire d'Abou Dhabi le lieu de la recherche, de la collaboration et de la découverte. "

Le musée rejoindra divers musées et institutions culturelles du district culturel de Saadiyat, dont le Louvre Abou Dabi et les futurs Musée National Zayed et Guggenheim d'Abou Dabi, dans le cadre de la stratégie de la ville consistant à positionner l'émirat comme un centre de la culture, des arts et de la créativité.

En mettant l'accent sur les expositions immersives, les collections conservées avec des spécimens exceptionnels et les médiations innovantes et interactives, les galeries du musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi feront voyager les visiteurs jusqu'au tout début des temps, en racontant l'évolution de notre univers, la formation de la Terre et l'histoire de la vie sur notre planète - tout en donnant un aperçu de notre avenir possible.

Outre l'histoire naturelle mondiale, le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi proposera pour la première fois l'histoire de la vie sur Terre à travers le prisme arabe, dans lequel les atouts naturels locaux de la faune, de la flore et de l'histoire géologique de la région feront partie du voyage des visiteurs.

Il va rejoindre une communauté mondiale de musées d'histoire naturelle engagés dans l'éducation du public et dans le développement et le partage de la recherche scientifique. Il va rejoindre une communauté mondiale de musées d'histoire naturelle engagés dans l'éducation du public et dans le développement et le partage de la recherche scientifique. Le principal objectif sera de faire évoluer les connaissances et d'accroître la compréhension de notre passé, mais aussi de créer un groupe de réflexion sur l'innovation future et les technologies émergentes.

Couvrant une superficie de plus de 35 000 m², les architectes principaux Mecanoo ont conçu le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi pour qu'il se rapproche des formations rocheuses naturelles, reflétant ainsi l'objectif du musée d'améliorer la compréhension et l'engagement envers le monde naturel. Chaque élément de la conception fait appel à la géométrie comme thème dominant, les formes pentagonales rappelant les structures cellulaires. L'eau et la végétation, qui sont des symboles puissants de la vie dans le désert, jouent également un rôle essentiel dans la conception. En plus des galeries d'exposition, le musée comprendra des espaces d'exposition temporaire pour les événements spéciaux et des installations théâtrales. Les travaux maritimes et d'habilitation ont commencé sur le chantier du musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi.

Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi permettra d'offrir des possibilités d'emploi dans l'émirat ainsi qu'à l'échelle nationale et régionale, grâce à la nomination de conservateurs couvrant l'ensemble des sciences naturelles. En outre, il vise à attirer et à développer les jeunes talents dans le cadre de la volonté d'Abou Dhabi de dynamiser les industries culturelles et créatives.

Le district culturel de Saadiyat est déjà le siège du Louvre d'Abou Dhabi, le célèbre musée universel conçu par l'architecte Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, et de Manarat Al Saadiyat, un centre culturel qui participe au dynamisme de la scène artistique de la région en proposant des expositions et des événements d'envergure internationale, des ateliers et des programmes créatifs.

Le district culturel de Saadiyat comprendra bientôt le musée national Zayed, le musée national des Émirats arabes unis, le Guggenheim Abu Dhabi, qui se consacre à l'art moderne et contemporain mondial, et la maison de la famille abrahamique, qui comprendra trois espaces religieux en un seul lieu - une mosquée, une synagogue et une église - afin d'inspirer et de favoriser l'acceptation et la coexistence pacifique entre les personnes de toutes les confessions.

À propos du Musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi

Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi sera une institution de recherche scientifique et d'enseignement de pointe, implantée dans le district culturel de Saadiyat, à Abou Dhabi. La mission du musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi consistera à susciter chez les visiteurs de tous âges une passion et une compréhension du monde naturel qui les accompagneront toute leur vie. En utilisant une technologie de pointe pour ses expositions immersives et interactives, le musée emmènera les visiteurs dans un voyage qui racontera l'évolution de notre univers, la formation de la Terre, l'histoire de la vie sur notre planète et son avenir. Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi sera un musée accessible à un public diversifié et ouvert à tous les segments du public.

À propos du département de la culture et du tourisme - Abou Dhabi

Le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) encourage la croissance durable des secteurs de la culture, du tourisme et de la création d'Abou Dhabi, stimule le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dhabi. En travaillant en partenariat avec les organisations qui déterminent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abou Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de faire converger les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les secteurs de la culture et du tourisme.

La vision de DCT d'Abou Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons à renforcer le statut d'Abou Dhabi en tant que terre d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représentée par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

