ACE & Company sluit eerste kwartaal 2026 af boven doelstelling met Usd 228 miljoen aan nieuwe toezeggingen

GENÈVE, 15 april 2026 /PRNewswire/ -- ACE & Company (ACE) heeft vandaag belangrijke mijlpalen bekendgemaakt voor het werven van kapitaal voor twee grote fondsen in het eerste kwartaal van 2026, waarbij een gecombineerd bedrag van USD 228 miljoen aan nieuwe kapitaaltoezeggingen werd opgehaald. Dit vertegenwoordigt ongeveer 12% van de totale beheerde activa en werd bereikt in een klimaat van aanzienlijke marktvolatiliteit en verhoogde geopolitieke onzekerheid.

ACE Secondary Investments VIII hield zijn finale sluiting op USD 85 miljoen, wat een toename van 66% in grootte betekent in vergelijking met de vorige jaargang. Het fonds bouwt voort op ACE's LP-geleide secundaire strategie, gericht op doorgewinterde portfolio's met privévermogen tegen aantrekkelijke kortingen, met een focus op het genereren van contant geld op korte termijn en versnelde distributies. De sluiting vindt plaats in een gunstige situatie op de secundaire markt, die wordt veroorzaakt door hoge niveaus van niet gerealiseerde netto activawaarde (NAV) van privévermogen, langere houdingstermijnen en een groeiende vraag naar liquiditeit.

ACE Independent Sponsors IV voltooide zijn eerste sluiting op USD 143 miljoen, voortbouwend op het momentum van het vorige fonds. Het fonds focust op investeringen in bedrijven in de lagere middenmarkt in de Verenigde Staten en West-Europa, gericht op bedrijven van hoge kwaliteit met duidelijke operationele opwaartse resultaten. Het speelt handig in op een uiterst gefragmenteerd en minder concurrerend segment van de markt, waardoor gedisciplineerde toegangswaarderingen, een eigen dealstroom en een sterk potentieel voor waardecreatie mogelijk zijn.

Adam Said, voorzitter en medeoprichter van ACE & Company, merkte op: "In periodes van volatiliteit stappen beleggers niet weg van hun overtuiging maar concentreren ze deze in kwalitatieve activa. Deze fondsenwerving weerspiegelt het voortdurende vertrouwen van onze investeerdersgemeenschap en positioneert ons goed om kapitaal in te zetten op een moment dat gedisciplineerde investeerders aanzienlijke waarde kunnen creëren. We kijken er nu naar uit om dit kapitaal zorgvuldig te investeren en het hele jaar door voort te bouwen op onze relaties met investeerders en partners."

Over ACE & Company

ACE & Company is een wereldwijde investeringsgroep gericht op particuliere markten, met meer dan twee miljard USD aan beheerde activa en meer dan twintig jaar investeringservaring. De onderneming investeert in drie kernstrategieën: venture, onafhankelijke sponsoren en secundaire ondernemingen, waardoor ze een gediversifieerde blootstelling en gedifferentieerde rendementskansen biedt in de levenscyclus van de particuliere markten. ACE & Company heeft zijn hoofdkantoor in Genève en kantoren in Zürich, Londen, New York en Caïro.

