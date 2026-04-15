ACE & Company clôture la levée de fonds du premier trimestre 2026 avec 228 millions de dollars de nouveaux engagements, ce qui est supérieur à l'objectif fixé

GENÈVE, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- ACE & Company (ACE) a annoncé aujourd'hui des étapes clés dans la collecte de fonds pour deux fonds phares au cours du premier trimestre 2026, levant un total de 228 millions de dollars en nouveaux engagements de capitaux. Cela représente environ 12 % du total de ses actifs sous gestion, dans un contexte de forte volatilité des marchés et d'incertitude géopolitique accrue.

ACE Secondary Investments VIII a tenu sa clôture finale à 85 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 66 % par rapport au millésime précédent. Le fonds s'appuie sur la stratégie secondaire de ACE, qui cible les portefeuilles de capital-investissement à des prix attractifs, en mettant l'accent sur la génération de liquidités à court terme et l'accélération des distributions. Cette clôture intervient dans un contexte favorable au marché secondaire, caractérisé par des niveaux élevés de valeur nette d'inventaire (VNA) non réalisée, des périodes de détention prolongées et une demande croissante de liquidités.

ACE Independent Sponsors IV a réalisé son premier closing à 143 millions de dollars, en s'appuyant sur la dynamique du fonds précédent. Le fonds se concentre sur l'investissement dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, en ciblant des entreprises de haute qualité avec une croissance opérationnelle évidente. Elle capitalise sur un segment de marché très fragmenté et peu concurrentiel, ce qui permet des évaluations d'entrée disciplinées, un flux d'opérations exclusives et un fort potentiel de création de valeur.

Adam Said, président et cofondateur de ACE & Company, a déclaré : "En période de volatilité des marchés, les investisseurs ne se départissent pas de leurs convictions ; ils les concentrent dans des actifs de qualité. Cette levée de fonds reflète la confiance continue de notre communauté d'investisseurs et nous place en bonne position pour déployer des capitaux à un moment où des investisseurs disciplinés peuvent créer une valeur significative. Nous sommes maintenant impatients d'investir ce capital de manière réfléchie et de continuer à développer nos relations avec les investisseurs et les partenaires tout au long de l'année".

A propos de ACE & Company

ACE & Company est un groupe d'investissement mondial axé sur les marchés privés, avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement. La société investit dans trois stratégies principales - Venture, Independent Sponsors et Secondaries - offrant une exposition diversifiée et des opportunités de rendement différenciées tout au long du cycle de vie des marchés privés. Basée à Genève, ACE & Company a des bureaux à Zurich, Londres, New York et Le Caire.

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