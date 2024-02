ACE Money Transfer couronnée « Meilleure application Fintech » par les UK Business Awards 2024

MANCHESTER, Angleterre, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, fournisseur de services de transfert de fonds de premier plan basée au Royaume-Uni, est ravie d'annoncer avoir remporté le prix de la Meilleure application Fintech lors des prestigieux UK Business Awards 2024. Ce prix récompense l'engagement d'ACE en faveur de l'innovation et de l'excellence en offrant à ses clients une expérience de transfert d'argent en ligne transparente et sécurisée.

Les UK Business Awards célèbrent les réalisations d'entreprises exceptionnelles dans divers secteurs d'activité. ACE Money Transfer s'est distingué grâce à son application mobile conviviale, sécurisée, fluide et pratique à utiliser. L'application améliorée rend l'envoi d'argent à l'international plus rapide, plus abordable et plus agréable. L'application mobile ACE offre une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience des clients, notamment :

Option d'envoi rapide

Recherche et filtres améliorés

Tableaux de bord et habillages personnalisés

Mode sombre

Témoignages :

Tutoriels :

Widgets de tableau de bord

Visites d'applications

Personnalisation du profil

Commentant cette victoire, Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, a déclaré : « Nous savons à quel point il est important pour nos clients de transférer facilement et en toute sécurité leurs revenus durement gagnés à leurs proches restés au pays. Ils font confiance à ACE, et c'est vraiment un honneur de les servir. Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme la meilleure application Fintech par les Business Awards 2024, ce qui est un témoignage de notre dévouement. Nous nous engageons à améliorer continuellement nos services et à dépasser les attentes des clients. »

ACE Money Transfer est au service des expatriés à travers le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada, l'Australie et la Suisse depuis plus de deux décennies et ne cesse d'étendre ses services. Son application mobile permet aux clients d'effectuer des transferts de fonds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le confort de leur maison ou en déplacement.

De nombreuses transactions sont effectuées en quelques secondes seulement, tandis que les clients bénéficient de faibles coûts de transfert et de taux de change compétitifs. Le cryptage de bout en bout, les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur la connaissance du client (KYC) et les protocoles de protection avancés ajoutent un niveau supplémentaire à la sécurité des transactions internationales. Les clients peuvent naviguer facilement à travers les différentes fonctionnalités de l'application, profiter d'expériences personnalisées et créer des transferts facilement en quelques étapes.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, basé à Manchester, au Royaume-Uni, est un fournisseur d'envois de fonds en pleine croissance. Elle offre des services de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

Consultez le site : ACE Money Transfer