ACE Money Transfer en Bank AL Habib slaan de handen ineen om veilige en gratis geldtransfers naar Pakistan te bieden

MANCHESTER, Engeland, 27 oktober 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende, in het VK gevestigde internationale geldoverboekingsdienst, en Bank AL Habib, een van de grootste banknetwerken in heel Pakistan, hebben in lijn met de visie van het Pakistan Remittance Initiative (PRI), de inspanningen opgevoerd om legale overboekingskanalen te promoten door gratis, gemakkelijke, snellere en veilige overschrijvingen aan te bieden.

ACE Money Transfer and Bank AL Habib Join Hands to Provide Secure and Free Money Transfers to Pakistan

Er loopt een bewustmakingscampagne, met onder meer 950 bussen, 100 posters langs de weg en 25 metrostations overal in het Verenigd Koninkrijk, om expats voor te lichten over de nadelen van informele geldoverboekingskantoren die leiden tot risicovolle overboekingen zonder papieren.

Aldus de heer Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer: "Expats die geldoverboekingen verzenden, houden rekening met allerlei factoren, maar overboekingskosten, wisselkoersen, snelheid en veiligheid zijn enkele van hun voornaamste bezorgdheden. Met het uitgebreide netwerk van Bank AL Habib en onze hypermoderne technologie kunnen we al deze bezorgheden aanpakken en een ervaring bieden waar onze klanten van houden."

De heer Aun Ali, Group Head – Business van Bank AL Habib, merkte op: "Deze samenwerking zal beide organisaties helpen om Pakistaanse expats te bedienen voor onmiddellijke en veilige transacties. Bank AL Habib blijft een cruciale rol spelen bij het routeren van overboekingen via officiële kanalen en bij het leveren van onze diensten in samenwerking met ACE Money Transfer."

OVER ACE MONEY TRANSFER

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited"), gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, is een groeiende aanbieder van overboekingen. Het biedt uitstekende online geldoverboekingsdiensten aan miljoenen expats met een uitgebreid netwerk van meer dan 375.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

OVER BANK AL HABIB

Dawood Habib Group, de sponsor van Bank AL Habib Limited, heeft een lange staat van dienst op het gebied van bankieren die teruggaat tot de jaren 1920. De groep was een van de stichtende leden van Habib Bank Limited en speelde een belangrijke rol bij het voldoen aan Pakistans financiële en bankbehoeften. Hij werd op 1 januari 1974 samen met andere banken in Pakistan genationaliseerd.

Bank AL Habib werd in oktober 1991 opgericht als een naamloze vennootschap en begon in 1992 met bankactiviteiten. Het is nu een van de toonaangevende banken in Pakistan, bekend om zijn hoge niveau van klantenservice. De bank heeft een sterk netwerk van meer dan 1050 vestigingen en subfilialen in 433 steden in het hele land, waaronder een groothandelsfiliaal in Bahrein en Maleisië en vertegenwoordigingen in China, de VAE, Turkije en Kenia.

Mediacontact:

[email protected]

+44 161 3936 999

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1930248/ACE_Money_Transfer_Bank_AL_Habib.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

SOURCE ACE Money Transfer