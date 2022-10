ACE Money Transfer et Bank AL Habib s'associent pour fournir des transferts d'argent sécurisés et gratuits au Pakistan

MANCHESTER, Angleterre, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, l'un des principaux fournisseurs de services de transferts de fonds internationaux basé au Royaume-Uni, et Bank AL Habib, l'un des plus grands réseaux bancaires du Pakistan, conformément à la vision de la Pakistan Remittance Initiative (PRI), ont intensifié leurs efforts pour promouvoir les canaux légaux de transferts de fonds en offrant des transferts gratuits, faciles, plus rapides et sécurisés.

ACE Money Transfer and Bank AL Habib Join Hands to Provide Secure and Free Money Transfers to Pakistan

Une campagne de sensibilisation, comprenant 950 bus, 100 affiches en bord de route et 25 stations de métro à travers le Royaume-Uni, est en cours. Elle vise à informer les expatriés sur les inconvénients du marché de l'immobilier qui conduisent à des transferts risqués et non documentés.

M. Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, a déclaré : « Les expatriés qui envoient des fonds tiennent compte de nombreux facteurs, mais le coût du transfert, les taux de change, la rapidité et la sécurité sont quelques-unes des principales préoccupations. Grâce au vaste réseau de Bank AL Habib et à notre technologie de pointe, nous pouvons répondre à tous ces besoins et offrir une expérience que nos clients apprécient. »

M. Aun Ali, chef de groupe de l'entreprise de Bank AL Habib, a déclaré : « Cette affiliation aidera les deux organisations à servir les expatriés pakistanais pour des transactions instantanées et sécurisées. La Banque AL Habib continue de jouer un rôle essentiel dans l'acheminement des transferts de fonds par les canaux officiels et dans la fourniture de nos services en collaboration avec ACE Money Transfer. »

À PROPOS D'ACE MONEY TRANSFER

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited »), basé à Manchester, au Royaume-Uni, est une société de transferts de fonds en pleine expansion. Elle offre des services impeccables de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À PROPOS DE BANK AL HABIB

Le groupe Dawood Habib, le sponsor de la Bank AL Habib Limited, a une longue expérience dans le domaine bancaire qui remonte aux années 1920. Le groupe a été l'un des membres fondateurs de la Habib Bank Limited et a joué un rôle majeur dans la satisfaction des besoins financiers et bancaires du Pakistan. Elle a été nationalisée avec les autres banques du Pakistan le 1er janvier 1974.

La Bank AL Habib a été constituée en société anonyme en octobre 1991 et a commencé ses opérations bancaires en 1992. Elle est aujourd'hui l'une des principales banques du Pakistan, connue pour son niveau élevé de service à la clientèle. Elle dispose d'un solide réseau de plus de 1 050 succursales et sous-succursales dans 433 villes du pays, dont une succursale de gros à Bahreïn et en Malaisie et des bureaux de représentation en Chine, aux EAU, en Turquie et au Kenya.

Contact pour les médias :

[email protected]

+44 161 3936 999

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1930248/ACE_Money_Transfer_Bank_AL_Habib.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

SOURCE ACE Money Transfer