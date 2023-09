ACE Money Transfer et Bank Alfalah s'associent pour faciliter la vie des Pakistanais à l'étranger avec des solutions d'envoi de fonds transparentes

MANCHESTER, Angleterre, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, une société fintech de premier plan basée à Manchester, au Royaume-Uni, renforce son partenariat de longue date avec Bank Alfalah, l'une des principales banques commerciales du Pakistan, pour permettre aux Pakistanais d'outre-mer d'envoyer de l'argent chez eux de manière transparente.

ACE Money Transfer et la Bank Alfalah ont fièrement annoncé leur collaboration avec Babar Azam, capitaine de l'équipe nationale de cricket du Pakistan, qui les a rejoints en tant qu'ambassadeur de la marque. Ce partenariat stratégique vise à sensibiliser les Pakistanais de l'étranger à l'utilisation de canaux légaux pour les transferts de fonds.

En tant que symbole de la fierté nationale, son soutien à l'initiative d'ACE Money Transfer et de Bank Alfalah de promouvoir le transfert de fonds par des voies officielles captivera l'attention des Pakistanais d'outre-mer. En choisissant d'envoyer des fonds par des voies légitimes, les Pakistanais de l'étranger contribuent à la prospérité économique de leur pays tout en veillant à ce que leur argent durement gagné parvienne à leur famille de manière sûre et efficace.

ACE Money Transfer est un leader mondial des transferts de fonds, permettant aux expatriés d'envoyer de l'argent depuis 28 pays, tels que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie, à 106 pays dans le monde avec 375 000 points de paiement. Ce vaste réseau a attiré une clientèle diversifiée de plus de 1,4 million de personnes qui comptent sur les services d'ACE Money Transfer pour rester en contact avec leurs proches et répondre à leurs besoins financiers.

ACE Money Transfer prévoit de faciliter plus de 1,25 milliard de dollars de transferts de fonds à l'échelle mondiale en 2023. Pour le Pakistan, la part des transferts de fonds devrait dépasser les 800 millions de dollars, réaffirmant ainsi le rôle essentiel de la plate-forme dans le soutien de la croissance économique du pays par le biais des entrées de fonds provenant de l'étranger.

L'un des aspects les plus notables du partenariat entre ACE Money Transfer et Bank Alfalah est sa part de marché dans le secteur des transferts de fonds. Ils se félicitent de représenter une part impressionnante de 10 % des transferts de fonds et des clients pour tous les transferts effectués vers le Pakistan depuis l'Europe. Plus précisément, ACE Money Transfer détient plus de 50 % de la part de marché en Irlande, en Norvège et aux Pays-Bas de tous les transferts de fonds à destination du Pakistan. Du côté des bénéficiaires, les succursales de Bank Alfalah à l'échelle nationale ont été équipées pour traiter les transactions de transferts de fonds.

Bank Alfalah et ACE Money Transfer ont élargi leur offre au-delà des transferts de fonds. Les Pakistanais de l'étranger peuvent maintenant utiliser l'application mobile d'ACE Money Transfer pour payer les factures de services publics, ce qui améliore le côté pratique et l'accessibilité pour leurs clients.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited »), basé à Manchester, au Royaume-Uni, est une fintech fournissant des services de transfert de fonds. Elle offre des services impeccables de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de Bank Alfalah

Bank Alfalah est l'une des principales banques commerciales du Pakistan. Elle compte plus de 900 succursales dans 200 villes et une présence internationale aux Émirats arabes unis, au Bangladesh, à Bahreïn et en Afghanistan. La banque offre divers produits et services, y compris des services bancaires aux entreprises et d'investissement, des services bancaires aux particuliers, du courtage en valeurs mobilières, des services aux petites et moyennes entreprises et aux commerces, du financement pour l'agriculture, des services islamiques et du financement d'actifs aux institutions du secteur privé et aux gouvernements.

En 2018, Bank Alfalah a lancé son groupe bancaire numérique, établissant une norme élevée pour le secteur grâce à son application Alfa, une nouvelle application révolutionnaire qui réunit une gamme sans précédent de services et de fonctionnalités sur une seule plate-forme pratique. En 2022, la banque a reçu le prix de la meilleure « banque numérique » et du meilleur « financement du logement » au Pakistan, soulignant ainsi son engagement à simplifier et à améliorer les capacités financières de ses clients.

