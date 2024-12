Aftersales VinFast: onderscheidende factor in veranderende EV-markt MEER BETAALBARE EV OP KOMST

Nu de markt voor elektrische voertuigen in een stroomversnelling raakt, zijn garantie en aftersalesservice belangrijke aandachtspunten voor Europese consumenten die overwegen de overstap naar elektrisch rijden te maken. Dit besef heeft VinFast ertoe gebracht extra nadruk op het aftersalesbeleid te leggen om klanten gerust te stellen en haar lange termijn betrokkenheid te benadrukken.

PARIS, 10 december 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd omarmen steeds meer consumenten de elektrische toekomst. Uit een Harris Poll-onderzoek in opdracht van Urban Science blijkt dat EV's worden gezien als de meest invloedrijke factor in de auto-industrie. Bovendien hecht een groot percentage van de respondenten (69% in het VK en 62% in Duitsland) nog steeds waarde aan het bezitten van een eigen voertuig.

VinFast Aftersales

Overheden wereldwijd bevorderen actief het gebruik van elektrische voertuigen. Hierdoor wordt verwacht dat EV's in 2032 de Europese markt zullen domineren, goed voor 71% van de verkopen. Fabrikanten spelen hierop in door de productie van EV's op te voeren en nieuwe, betaalbaardere modellen te ontwikkelen.

In dit snel veranderende landschap wordt aftersales-service een cruciale onderscheidende factor voor EV-fabrikanten. Door klanttevredenheid te prioriteren en uitgebreide garanties aan te bieden, kunnen bedrijven vertrouwen en loyaliteit opbouwen bij EV-eigenaren.

VinFast heeft een nieuwe standaard gezet voor aftersalesservice en garantie in de EV-industrie. Waar de meeste fabrikanten een batterijgarantie van 8 jaar bieden, gaat VinFast een stap verder met een batterijgarantie van 10 jaar zonder kilometerbeperking voor zijn modellen. Deze uitzonderlijke dekking wordt aangevuld met een garantie van 10 jaar/200.000 km voor de D-segment VF 8.

De onlangs gelanceerde VinFast VF 6-reeks, met een prijs van € 35.550,- voor de Eco-versie en € 39.850,- voor de Plus-versie, profiteert eveneens van het uitzonderlijke aftersalesbeleid van VinFast. Het model wordt geleverd met een toonaangevend garantiepakket van 7 jaar of 160.000 km. Hiermee wil Vinfast potentiële kopers geruststellen over de lange termijn waarde en prestaties van hun EV-investering.

Naast een lange garantieduur is uitzonderlijke aftersalesservice cruciaal in de competitieve EV-markt van vandaag. Hoewel de EV-technologie zich snel ontwikkelt, zijn de ondersteunende infrastructuur en expertise nog in ontwikkeling. Voor veel potentiële kopers blijven zorgen over gespecialiseerde technici en mogelijke vertragingen in onderdelen een grote drempel.

Daarom is uitgebreide aftersalesondersteuning zo belangrijk. Het draait om het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit door te laten zien dat het bezitten van een EV zowel haalbaar als gemakkelijk is. Een recent rapport van Deloitte benadrukt deze trend en merkt op dat autofabrikanten innovatieve servicemodellen verkennen, zoals een mobiele servicedienst en draadloze software-updates, om de klanttevredenheid te vergroten en de serviceverlening te optimaliseren. Verschillende merken, waaronder VinFast, omarmen deze strategieën.

VinFast legt de nadruk op klantgemak met 24/7 pechhulp, mobiele technici en draadloze updates. Het bedrijf werkt samen met Mobivia voor toegang tot 1.200 servicecentra in Frankrijk en Duitsland, en met Bosch voor toegang tot 700.000 laadpunten in 30 Europese landen.

Zo wordt VinFast's eerste internationale model, de VF 8 SUV, wereldwijd positief ontvangen vanwege de korte responstijd van het bedrijf, de klantgerichte aanpak en de draadloze updates.

Deze veelzijdige aanpak, die sterke merken, uitgebreide aftersalesservices en strategische samenwerkingen combineert, toont Vinfast's toewijding om het bezitten van een EV een naadloze en plezierige ervaring te maken.

Over VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS), een dochteronderneming van Vingroup JSC, een van de grootste conglomeraten in Vietnam, is een fabrikant van volledig elektrische voertuigen (EV's) met de missie om EV's toegankelijk te maken voor iedereen. Het huidige productaanbod van VinFast omvat een breed scala aan elektrische SUV's, e-scooters en e-bussen. Het bedrijf bevindt zich nu in zijn volgende groeifase door de snelle uitbreiding van zijn wereldwijde distributie- en dealernetwerk en het vergroten van de productiecapaciteit, met een focus op belangrijke markten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie op: https://vinfastauto.eu.

