VINFAST OPENT DEUREN VAN GEAVANCEERD EUROPEES R&D-CENTRUM OM MASSALE ADOPTIE VAN ZELFRIJDENDE TECHNOLOGIE TE VERSNELLEN

OFFENBACH, Duitsland, 24 oktober 2025 /PRNewswire/ -- In Offenbach, Duitsland, werken VinFast's experts op het gebied van robotica, laser en kunstmatige intelligentie aan de volgende grote doorbraak binnen de sector, in het nieuwe, ultramoderne ADAS/AD Research Institute.

Het instituut is voortgekomen uit een gespecialiseerd ontwikkelteam voor geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en werd in april 2024 officieel geopend. Inmiddels is het uitgegroeid tot een toonaangevend kenniscentrum voor ADAS-technologieontwikkeling. Fase 1 van de ambitieuze plannen om stedelijke mobiliteit groener en veiliger te maken, is inmiddels afgerond. Onder leiding van directeur Professor Dr. Nguyen Van Duong, de drijvende kracht achter meerdere wereldprimeurs, bereidt VinFast zich voor op de introductie van Level 2 ADAS in compacte, voor de stad geoptimaliseerde modellen zoals de VF 6.

Het instituut heeft als doel om tegen 2029 Level 4-autonome rijoplossingen te leveren waarbij geen menselijke tussenkomst meer nodig is, geschikt voor alle Europese smart city-omgevingen.

Een geschiedenis van succes

De ambities van het instituut zijn zorgvuldig uitgestippeld en worden gerealiseerd door een uniek gekwalificeerd team van industrie-experts, met Dr. Nguyen Van Duong aan de basis. Hij heeft meerdere toonaangevende projecten geleid, waaronder een Level 4-geautomatiseerd parkeersysteem, semi-dichte 3D-omgevingsreconstructie en geoptimaliseerde multicamera-lane-keeping-oplossingen, gepresenteerd op vooraanstaande technologiefora zoals ITS World Congress en CES.

Tijdens zijn periode bij Valeo (2013–2015) ontwikkelde het team van Dr. Nguyen Van Duong Park4You, de eerste parkeertechnologie gebaseerd op sensorfusie – inmiddels standaard in de meeste commerciële voertuigen.

VinFast heeft een multidisciplinair team samengesteld van experts uit verschillende industrieën, waaronder Dr. Borislav Antic uit Servië, specialist in computervisie en autonome systemen. Hij wordt algemeen erkend als de man achter meerdere sensorinnovaties in de autosector. Een van zijn meest baanbrekende prestaties is de ontwikkeling van het eerste high-density SLAM-systeem (Simultaneous Localization and Mapping) bij Panasonic Automotive – de basis voor moderne zelfparkeertechnologie, waarmee snelle en nauwkeurige 3D-ruimtereconstructie op voertuighardware mogelijk wordt.

Een andere sleutelfiguur binnen het instituut is de Duitse Dr. Denis Tananaev-Kort, een toonaangevend expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica. Hij werkte eerder aan autonome heftrucknavigatie en ontwierp later een multicamera-navigatie- en mappingsysteem voor vliegende robots – een belangrijke stap in de richting van verdere industriële automatisering.

Met dit strategisch in Europa gevestigde R&D-centrum, bemand door enkele van de briljantste geesten uit de industrie, onderhoudt VinFast nauwe samenwerkingen met toonaangevende toeleveranciers zoals ZF. Zo garandeert het bedrijf dat klanten kunnen profiteren van de breedst mogelijke waaier aan technologische innovaties.

Door te investeren in toekomstbestendige technologie die de basis vormt van zijn elektrische voertuigen, bouwt VinFast aan een sterke technologische fundering om zich te onderscheiden en een eigen innovatief ecosysteem te creëren.

De routekaart naar brede adoptie en veiligere steden Het gedetailleerde stappenplan van Dr. Duong toont een sterke focus op kostenefficiënte en schaalbare ADAS/AD-ontwikkeling, met als doel deze technologie beschikbaar te maken voor dagelijks gebruik.

De huidige L2-suite die VinFast ontwikkelt voor compacte e-SUV's zoals de VF 6, omvat functies als Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Warning en Automatic Emergency Braking. De succesvolle integratie van deze functies in populaire, betaalbare voertuigklassen wordt gezien als een belangrijke troef die bijdraagt aan meer rijveiligheid en de overstap naar elektrische mobiliteit versnelt.

Parallel aan de L2-systemen werkt het instituut ook aan L2+-technologieën, waarmee functies als automatisch parkeren, voertuig-oproepen en Autopilot-achtige snelwegassistentie mogelijk worden.

Tussen 2026 en 2027 richt het instituut zich op L2++ en Level 3-systemen. Deze zullen geautomatiseerd rijden in complexe stedelijke omgevingen mogelijk maken door gebruik te maken van hogeresolutiekaarten, lokaal getrainde AI en een kostengeoptimaliseerd sensorfusieplatform.

Afhankelijk van de Europese wetgeving streeft VinFast ernaar om tussen 2027 en 2029 Level 4-autonome rijoplossingen te introduceren. Met de juiste mensen, faciliteiten en ambitie wil het bedrijf zo de ontwikkeling en adoptie van e-mobiliteit in Europa aanzienlijk versnellen.

