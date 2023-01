AMR Action Fund maakt investering in BioVersys AG bekend

Hiermee markeert het Fonds zijn eerste investering in Europa en bevordert het Fonds zijn missie om tegen 2030 de lancering van twee tot vier antimicrobiële stoffen mogelijk te maken

BOSTON, 5 januari 2023 /PRNewswire/ -- Het AMR Action Fund, 's werelds grootste publieke-private samenwerking die in biotech-bedrijven investeert die antimicrobiële stoffen ontwikkelen, heeft vandaag bekendgemaakt te hebben geïnvesteerd in BioVersys AG, een bedrijf in de klinische fase, gevestigd in Bazel, Zwitserland. De transactie markeert de eerste investering van het Fonds in Europa en is een belangrijke stap in de richting van het opbouwen van een internationale portefeuille van bedrijven die antimicrobiële stoffen ontwikkelen waaraan dringende behoefte is.

"BioVersys ontwikkelt antimicrobiële middelen die zich richten op enkele van de meest bedreigende, medicijnresistente bacteriën ter wereld, en we zijn verheugd om het bedrijf in onze portefeuille te verwelkomen", aldus Martin Heidecker, Phd en Chief Investment Officer van AMR Action Fund. "De geschikte kandidaten hebben het potentieel om de zorg voor patiënten die aan hardnekkige infecties lijden waarvoor weinig of geen effectieve behandelingen bestaan, aanzienlijk te verbeteren. We staan te popelen om met het BioVersys-team samen te werken om patiënten deze behandelingen te kunnen aanbieden."

Het zijn geneesmiddelenresistente, bacteriële infecties die in verband werden gebracht met bijna 5 miljoen doden in 2019 en de directe oorzaak zijn van het overlijden van 1,27 miljoen mensen, meer dan hiv of malaria. De belangrijkste kandidaat van BioVersys, BV100, wordt ontwikkeld voor long- en bloedbaaninfecties die door carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB) veroorzaakt worden. Recent onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, toonde aan dat CRAB-infecties maar liefst 100.000 mensen per jaar kunnen doden. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention hebben CRAB geïdentificeerd als een van de pathogenen met de hoogste prioriteit waarvoor nieuwe behandelingen nodig zijn.

Een van de geschikte kandidaten van BioVersys is BV200, dat ontwikkeld wordt voor patiënten met ernstige, in het ziekenhuis opgelopen Staphylococcus aureus-infecties, BV300, een breedspectrumantibioticum dat een nieuwe chemische klasse vertegenwoordigt die bekend staat als pyrrolocytosines, en BVL-GSK098, een nieuw klein molecuul voor de behandeling van tuberculose die de resistentie tegen ethionamide overwint.

"BioVersys streeft ernaar vele miljoenen mensen met AMR te helpen door enkele van de meest urgente en uiterst resistente infecties aan te pakken. Zeker nu we binnen onze programma's de volgende stappen zetten naar fase 2 klinische onderzoeken en verder, zal het AMR Action Fund een waardevolle partner zijn, zodat patiënten zo snel mogelijk over onze behandelingen kunnen beschikken", aldus Dr. Marc Gitzinger, CEO en oprichter van BioVersys AG. "Behalve een toevalstreffer, is het AMR Action Fund ook precies op het juiste moment opgericht om te investeren in de meest veelbelovende bedrijven die de AMR-crisis bestrijden, en we zijn optimistisch dat de particuliere sector in dit uiterst urgente, medische gebied zal blijven investeren."

Het AMR Action Fund sloot zich aan bij de Series C-ronde van BioVersys, die aanzienlijk werd overtekend door zowel bestaande als nieuwe investeerders uit verschillende geografische gebieden.

"Met onze investering in BioVersys blijven we onze missie waarmaken om innovatie en investeringen te stimuleren in kleine biotech-bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van onderzoek naar en de ontwikkeling van antibiotica", aldus CEO Henry Skinner, PhD. "Hoewel we zullen blijven investeren in veelbelovende en innovatieve biotech-bedrijven, is het belangrijk dat beleidsmakers over de hele wereld ook actie ondernemen en het marktfalen aanpakken dat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica belemmert en een bedreiging vormt voor patiënten wereldwijd."

Over het AMR Action Fund. Het AMR Action Fund is 's werelds grootste publieke-private samenwerking die in antibiotica, antischimmelmiddelen en andere antimicrobiële behandelingen investeert. Het fonds zal ongeveer USD 1 miljard in biotech-bedrijven in de klinische fase investeren om nieuwe antibiotica op de markt te helpen brengen. Het concept van het AMR Action Fund is ontwikkeld door de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations en haar aangesloten biofarmaceutische bedrijven, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Investeringsbank en de Wellcome Trust. Beleggers in het AMR Action Fund zijn onder meer: Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim Foundation, Chugai, Daiichi-Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, de Europese Investeringsbank (met steun van de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie 2014-2020), GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, LEO Pharma, Lundbeck, Menarini, Merck, Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, Novartis, Novo Nordisk, Stichting Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva, UCB en de Wellcome Trust.

