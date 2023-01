AMR Action Fund annuncia l'investimento in BioVersys AG

L'accordo segna il primo investimento del Fondo in Europa e promuove la sua missione che consiste nel lancio da due a quattro antimicrobici entro il 2030

BOSTON, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- AMR Action Fund, il più grande partenariato pubblico-privato al mondo che investe in aziende biotecnologiche che sviluppano antimicrobici, ha annunciato oggi di aver investito in BioVersys AG, un'azienda in fase clinica con sede a Basilea, in Svizzera. L'operazione costituisce il primo investimento del Fondo in Europa e rappresenta un passo importante verso la costruzione di un portafoglio internazionale di aziende che stanno sviluppando antimicrobici di cui c'è urgente bisogno.

"BioVersys sta sviluppando antimicrobici in grado di colpire alcuni dei batteri farmaco-resistenti più pericolosi al mondo e siamo entusiasti di accogliere l'azienda nel nostro portafoglio", ha dichiarato Martin Heidecker, PhD, Chief Investment Officer di AMR Action Fund. "I candidati della sua pipeline hanno il potenziale di migliorare in modo significativo la cura dei pazienti che soffrono di infezioni intrattabili per le quali esistono pochi trattamenti efficaci, se non nessuno. Siamo entusiasti di collaborare con il team di BioVersys per contribuire a portare questi farmaci ai pazienti".

Le infezioni batteriche resistenti ai farmaci sono state associate a quasi 5 milioni di decessi nel 2019 e hanno ucciso direttamente 1,27 milioni di persone, più dell'HIV o della malaria. Il candidato principale di BioVersys, BV100, è in fase di sviluppo per le infezioni polmonari e del flusso sanguigno causate da Acinetobacter baumannii (CRAB) resistente ai carbapenemi. Una recente ricerca pubblicata su The Lancet ha dimostrato che le infezioni da CRAB potrebbero uccidere fino a 100.000 persone all'anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (CDC) hanno identificato il CRAB come uno degli agenti patogeni a più alta priorità per i quali sono necessari nuovi trattamenti.

La pipeline di BioVersys comprende anche BV200, in fase di sviluppo per i pazienti affetti da gravi infezioni da Staphylococcus aureus nosocomiali, BV300, un antibiotico ad ampio spettro che rappresenta la nuova classe chimica delle pirrolocitosine, e BVL-GSK098, una nuova piccola molecola per il trattamento della tubercolosi che supera la resistenza all'etionamide.

"BioVersys aspira ad avere un impatto su molti milioni di persone affette da AMR, affrontando alcune delle infezioni più urgenti e altamente resistenti ai farmaci. L'AMR Action Fund sarà un partner prezioso per portare avanti i nostri programmi negli studi clinici di Fase 2 e oltre, in modo che questi trattamenti possano raggiungere i pazienti il prima possibile", ha dichiarato il Dott. Marc Gitzinger, CEO e fondatore di BioVersys AG. "È un caso provvidenziale e tempestivo che l'AMR Action Fund sia stato istituito per investire nelle aziende più promettenti che combattono la crisi dell'AMR, e siamo ottimisti sul fatto che il settore privato continuerà a investire in questo campo della medicina di importanza critica".

L'AMR Action Fund si è unito al round di Serie C di BioVersys, che ha superato ampiamente i propri obiettivi grazie a investitori esistenti e nuovi provenienti da diverse aree geografiche.

"Con l'investimento in BioVersys, continuiamo a perseguire la nostra missione di promuovere l'innovazione e gli investimenti nelle piccole aziende biotecnologiche, che sono responsabili della maggior parte della ricerca e dello sviluppo di antibiotici", ha dichiarato il CEO Henry Skinner, PhD. "Se da un lato continueremo a investire in aziende antimicrobiche promettenti e innovative, dall'altro è importante che anche i politici di tutto il mondo agiscano e affrontino le problematiche del mercato che ostacolano lo sviluppo di nuovi antibiotici e minacciano i pazienti di tutto il mondo".

Informazioni: AMR Action Fund è il più grande partenariato pubblico-privato al mondo che investe in antibiotici, antimicotici e altri trattamenti antimicrobici. Il Fondo investirà circa 1 miliardo di dollari statunitensi in aziende biotecnologiche in fase clinica per contribuire all'immissione sul mercato di nuovi antibiotici. L'idea dell'AMR Action Fund è stata sviluppata dalla Federazione internazionale dei produttori e delle associazioni farmaceutiche e dalle aziende biofarmaceutiche che ne fanno parte, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Europea per gli Investimenti e il Wellcome Trust. Gli investitori dell'AMR Action Fund includono: Almirall; Amgen; Bayer; Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim Foundation; Chugai; Daiichi-Sankyo; Eisai; Eli Lilly and Company; la Banca Europea per gli Investimenti (con il supporto della Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea 2014-2020); GlaxoSmithKline; Johnson & Johnson; LEO Pharma; Lundbeck; Menarini; Merck; Merck KGaA, Darmstadt, Germania; Novartis; Novo Nordisk; Novo Nordisk Foundation; Pfizer; Roche; Shionogi; Takeda; Teva; UCB; e Wellcome Trust.

