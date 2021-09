AnalogFolk Group investeert in technologie-engineering en automatisering met de introductie van 'With Robots'

- Covid-19 heeft geleid tot een sterke stijging van de vraag naar D2C e-commerce. With Robots biedt merken directe toegang tot zijn technologische engineering-capaciteiten, niet alleen als bouwspecialist, maar ook als pool van talent voor teamuitbreiding

- Pakt binnen de sector problemen aan zoals de lage kwaliteit van creatieve elementen bij programmatische reclame, merkconsistentie in digitale ecosystemen, kostenfactor bij de levering van gepersonaliseerde content

- Versterkt AFG's aanzienlijke investering in de eigen technologie, zoals blijkt uit de bouw van het unieke Untold Fable-platform, met diversiteit en inclusie als kern

LONDEN en AMSTERDAM en NEW YORK, 13 sept. 2021 /PRNewswire/-- AnalogFolk Group (AFG), de vooruitstrevende wereldwijde marketing- en technologiegroep, die een slimmere toekomst creëert voor mensen, merken en samenleving, heeft vandaag de introductie aangekondigd van het automatiserings- en technologie-engineeringbedrijf With Robots.

With Robots is ontstaan als antwoord op een vraag in de markt om merken te helpen hun projecten op het gebied van technologie-engineering, webontwikkeling en reclameproductie, inclusief geautomatiseerde aanpassing en lokalisatie van inhoud, efficiënter, effectiever en met meer impact uit te voeren.

Guy Wieynk, CEO van AFG beweert: "AnalogFolk bouwt al meer dan tien jaar technologische oplossingen voor toonaangevende merken, maar wat de afgelopen 12 maanden duidelijk werd, is dat ditzelfde talent in staat is om een rol te spelen bij het oplossen van bredere problemen in de branche, zoals 66% van de consumenten die vinden, dat merken te repetitieve reclame voeren en 90% van de programmatische campagnes een gebrek aan gerichte creativiteit vertonen. Door middel van automatiserings- en machine-learning-platforms hebben we aangetoond, dat we aan de behoeften van de consument kunnen voldoen en tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen voor merken kunnen opleveren."

With Robots unieke flexibele model betekent dat merken en bureaus kunnen profiteren van een keuze uit twee end-to-end-oplossingen; 'Gebouwd met robots' en/of 'Geautomatiseerd met robots'. Het aanbieden van on-demand augmented-teams die kunnen worden ingeschakeld om projecten te leveren als managed-service, dan wel ingehuurd als in-house merk of bureau-resources.

Kris Smith, CEO van AnalogFolk Amsterdam zegt dat "Hoewel we al jaren technologische oplossingen leveren, is het spannend om ons aanbod met robots naar een hoger niveau te tillen. Samen met Untold Fable biedt With Robots onze klanten nu volledig geïntegreerde end-to-end diensten van wereldklasse voor strategie, creativiteit, content en technologie. Alles onder één dak is enorm voordelig: minder overlapping tussen partners, meer efficiëntie en een hogere kwaliteit. Ik ben verheugd voor ons team en onze klanten."

'Build with Robots' engineering-capaciteiten variëren van standaard webproductie tot open source- en grootschalige ondernemingsplatforms. Deze oplossing is gericht op het leveren van specialistische technische uitmuntendheid en kwaliteit naast kosten- en snelheidsvoordelen.

'Automate with Robots' is AFG's eigen technologie die traditionele productietechnieken vervangt door machinegestuurde automatisering; het nemen van digitale creatieve content en het produceren van multi-artwork, multi-boodschap- en multi-marktvarianten; opdat merken kosteneffectief hoogwaardige, relevante en hypergepersonaliseerde berichten kunnen sturen.

Onder leiding van Miguel Alvarez, AFG's Chief Technology Officer en CEO van With Robots, bestaat het team van With Robots uit 20 technische specialisten, verspreid over Europa, APAC, Noord-en Zuid-Amerika.

Miguel Alvarez, Chief Technology Officer van AFG en CEO van With Robots zegt dat "Het is geweldig om te zien dat ons team niet alleen technologische oplossingen bouwt voor toonaangevende merken, maar ook hun technische bekwaamheid toepast om problemen aan te pakken, die van invloed zijn op het digitale marketinglandschap. Wij verruimen de definitie van creativiteit naarmate wij onze klanten ondersteunen bij de teloorgang van cookies en naarmate er meer nadruk komt te liggen op het creatieve gebruik van technologie, om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant en de bedrijfsdoelstellingen van merken."

AFG helpt merken bij het definiëren van innovatieve strategieën, het leveren van baanbrekende ideeën en het benutten van nieuwe technologieën die hun bedrijf ten goede veranderen. Het is hiertoe in staat dankzij de infrastructuur, die "plug & play" toegang biedt tot extra bureaus en capaciteiten.

Als onderdeel van AFG wordt With Robots een partnermerk van full-service digitaal creatief bureau AnalogFolk en content productiebedrijf Untold Fable, waarin de groep begin dit jaar heeft geïnvesteerd.

Als onderdeel van AFG's investering in Untold Fable, heeft de groep de technologie ontwikkeld voor haar unieke platform dat is ontworpen om merken en bureaus meer informatie te geven over talent, alvorens ze opdrachten vergeven om diversiteit in de reclame-industrie tot de norm te maken, niet tot de uitzondering, bovendien om vooroordelen in de industrie te verminderen en alle talent meer gelijke kansen te bieden.

Andere technologische producten, waar AFG in de afgelopen twee jaar in de ontwikkeling heeft geïnvesteerd zijn bijvoorbeeld BigUp.AI, een meermaals bekroond digitaal taalinstrument, dat is ontworpen om vrouwen het vertrouwen te geven om vooruit te komen in hun carrière, door hen te helpen hun sterke punten met zelfvertrouwen uit te leren drukken. Aangedreven door Natural Language Processing en Machine Learning technologie, identificeert BigUp.AI sterke punten en suggereert alternatieve "Big Ups" om deze op een meer impactvolle, assertieve manier uit te drukken.

