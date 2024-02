Appian genoemd als leader in Everest Group's Low-code Technology Providers in Insurance PEAK Matrix® Assessment 2023

AMSTERDAM, 21 februari 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) kondigde vandaag aan dat het is benoemd tot Leader in Everest Group insurance technology rapport, Low-code Technology Providers in Insurance PEAK Matrix® Assessment 2023. Het rapport analyseert 21 low-code verzekeringsaanbieders op meerdere evaluatiegebieden waaronder:

Visie en vermogen om producten succesvol te leveren.

Algehele functie van strategische roadmap, technologische geavanceerdheid, servicemogelijkheden, flexibiliteit en implementatiegemak, betrokkenheid en commercieel model en ondersteuning.

Marktimpact en functie van marktadoptie, klantportfoliomix en geleverde waarde.

Volgens het rapport zoeken verzekeringsorganisaties ondersteuning om de technologische omgeving te beheren, tekorten aan talent aan te pakken en te reageren op de veranderende dynamiek van de markt. Verzekeraars vertrouwen in toenemende mate op low-code technologie voor snelle applicatie-ontwikkeling, integratie en het voldoen aan time-to-market behoeften.

Appian's erkenning als Leader in het rapport is gebaseerd op haar sterke value proposition om te voldoen aan de verschillende behoeften van verzekeraars in de waardeketen.

"Appian heeft op een goede manier de mindshare van de verzekeringssector weten te vergroten door uitgebreide out-of-the-box functionaliteit te bieden om verzekeringsprocessen te automatiseren, gegevens in verschillende systemen te verenigen en geloofwaardige succes proof-points te laten zien met levensverzekeraars en schadeverzekeraars", zegt Vigitesh Tewary, Practice Director, Everest Group. "Appian's focus op het tot stand brengen van een robuust ecosysteem met diensten en technologiepartners, een uitgebreid vaardigheids- en certificeringsprogramma, en het bieden van een overtuigende value proposition als een low-code platform dat kan schalen met de bedrijfsvolumes en workload complexiteit, heeft ervoor gezorgd dat Appian een Leader erkenning heeft gekregen op Everest Group's Low-code Technology Providers in Insurance, Products PEAK Matrix® Assessment 2023."

"Met het Appian Platform automatiseren we onze processen van intake en dekkingsverificatie tot het beoordelen of een geschil wordt gedekt door de verzekeringspolis en ten slotte de distributie naar de juiste case handler voor schadeafhandeling. Ons doel is om voort te bouwen op gegevens en processen om alledaagse taken te automatiseren en onze behandelaars in staat te stellen zich te concentreren op hun juridische werk," zegt Erik Hietkamp, Directeur ICT bij DAS.

"We zijn er trots op dat Appian erkenning heeft gekregen voor onze innovatieve aanpak om digitale verzekeringsoplossingen te bieden die in lijn zijn met ons streven naar uitmuntendheid in de verzekeringsbranche", zegt Jake Sloan, VP of Insurance, Appian.

Het Appian Platform is zorgvuldig ontworpen om verzekeraars te voorzien van een robuust, low-code AI-procesautomatiseringsplatform dat de operationele efficiëntie verbetert, het risicobeheer optimaliseert en de lancering van nieuwe verzekeringsproducten versnelt. De erkenning van Everest Group bevestigt niet alleen onze positie als leider in verzekeringstechnologie, maar onderstreept ook onze toewijding aan voortdurende evolutie en baanbrekende transformatie in verzekeringsdiensten via Appian."

Bekijk het volledige rapport hier: https://ap.pn/48d5JZf.

Over Appian



Appian is een softwarebedrijf dat bedrijfsprocessen automatiseert. Het Appian AI Process Platform bevat alles wat u nodig heeft om zelfs de meest complexe processen te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren, van begin tot eind. De meest innovatieve organisaties ter wereld vertrouwen op Appian om hun werkstromen te verbeteren, data te verenigen en operationele optimalisatie te bewerkstelligen, wat resulteert in betere groei en uitmuntende

klantervaringen. Voor meer informatie, bezoek appian.com. [Nasdaq: APPN]

