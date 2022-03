Artmarket.com publie le Rapport du Marché de l'Art Artprice 2021 : +60% de CA, changement de paradigme avec l'arrivée des NFTs

Le bilan du Marché de l'Art 2021 s'achève avec bonheur et brio, en espérant mettre fin à une tragédie historique par cette pandémie qui restera gravée à jamais dans l'histoire du monde moderne.

Les chiffres sont là, avec une évolution spectaculaire du chiffre d'affaires de +60 % du Marché de l'Art par rapport à 2020 et ce malgré la poursuite de la pandémie. La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle.

L'arrivée sur Internet des Maisons de Ventes aux enchères avec les ventes en live a progressé de 720 % dans le monde sur ces deux années de pandémie COVID. Un tel chiffre était normalement attendu pour 2025-2027.

Artprice by Artmarket est heureuse d'annoncer la publication de son 24ème Rapport du Marché de l'Art en 2021, disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne ainsi qu'en version PDF :

Bilan général

Le marché de l'art mondial totalise 17,08 Mrd$, soit une hausse de +60 % par rapport à 2020.

Le produit des ventes Fine Art en Occident a progressé de +68 %, avec un total 10,9Mrd$ sur l'année.

Le produit des ventes Fine Art en Chine a progressé de +43 %, avec un total 5,9Mrd$ sur l'année.

Le nombre d'œuvres échangées affiche un record absolu de 663 900 lots vendus dans le monde : +29%.

Le prix moyen est de 25 730$ et le prix médian est de 930$.

Le taux d'invendus tombe à 31 % grâce aux ventes en ligne.

L'indice de l'Art Contemporain est en hausse de +3 %.

L'Art Contemporain pèse 20 % du Marché de l'Art, contre 3 % en 2000.

Évolution du produit des ventes aux enchères mondiales de Fine Art

Soft Power

La Chine, avec 5,95 Mrd$ (35%) surpasse les USA qui atteignent 5,79 Mrd$ (34 %).

Le Royaume-Uni, avec 1,99 Mrd$, n'a pas encore retrouvé l'intensité de 2019 (-10%).

Les trois premières puissances du Marché de l'Art concentrent 80 % du produit des ventes mondiales.

La France dépasse pour la première fois de son histoire 1 Mrd$ aux enchères et redevient enfin un acteur important du Marché de l'Art mondial.

Le marché allemand assure sa 5ème place mondiale et attire Sotheby's à Cologne.

La Corée du Sud multiplie son produit des ventes par quatre et pèse 237 m$.

La Chine en première position

Ce rapport tient à donner à la Chine la place qui est à nouveau la sienne sur le Marché de l'Art : celle de la plus sérieuse concurrente des États-Unis. Si son marché possède ses propres codes, il n'en est que plus intéressant et c'est la raison pour laquelle le partenariat éditorial entre Artprice et Artron est conséquent et passionnant.

Top 10 pays par produit des ventes aux enchères Fine Art & NFT (évolution vs 2020)

1. Chine (Artron) : 5 953 355 500 $ (+43,0 %) 2. États-Unis : 5 794 793 900 $ (+102,3 %) 3. Royaume-Uni : 1 996 657 600 $ (+28,6 %) 4. France : 1 008 464 700 $ (+71,8 %) 5. Allemagne : 356 967 400 $ (+18,3 %) 6. Corée du Sud : 237 290 600 $ (+369,90 %) 7. Italie : 212 554 100 $ (+49,1 %) 8. Suisse : 193 884 700 $ (+74,7 %) 9. Japon : 167 464 400 $ (+75,6 %) 10. Pologne : 142 070 800 $ (+66,5 %)

Maisons de Ventes

Sotheby's et Christie's concentrent 49 % du Marché : 4,4 Mrd$ et 4 Mrd$ respectivement.

Poly et China Guardian suivent à distance, avec 824 m$ et 677 m$.

Poly et Phillips se sont associées à Hong Kong pour adjuger 175 m$ d'œuvres ensemble.

Ketterer, avec 97 m$, est la première Maison de Ventes en Europe Continentale.

Artcurial, première Maison de Ventes française, a vendu 3 800 œuvres d'art pour 91 m$.

Artistes et enchères

Une enchère dépasse les 100m$ chez Christie's New York : Femme assise (1932) de Pablo Picasso.

En 1997, le prix de cette œuvre était 7,5 m$.

Picasso, Basquiat, Warhol, Richter et Zhang Daqian sont les artistes les plus performants du monde.

Beeple est l'artiste vivant le plus cher de l'année, avec un lot à 69,4 m$.

Gerhard Richter et Banksy sont les artistes vivants les plus performants du monde aux enchères.

Banksy totalise 1 186 œuvres adjugées pour 206 m$, dont un nouveau record à 25,4 m$.

Yayoi Kusama est la première femme de l'histoire à entrer dans le top 10 Artprice.

Jean-Michel Basquiat est le 2ème artiste le plus performant du monde, après Picasso.

Pour la première fois, cinq pièces majeures de Basquiat ont été vendues à Hong Kong.

Grandes tendances

1. Les NFTs proposent une toute nouvelle façon de collectionner :

Les résultats de Beeple, Pak, Larva Labs, Yuga Labs ont rendu ce nouveau marché inévitable.

Dès leur arrivée aux enchères, les 279 lots NFTs totalisent 232,4 m$ (plus que le segment de la photo).

2. Les jeunes artistes battent des records de précocité (phénomène red chips) :

Beeple (40 ans), Avery Singer (34 ans), Fewocious (18 ans) atteignent des prix vertigineux.

3. Les artistes africains et issus de la diaspora africaine gagnent leurs lettres de noblesse.

Le Marché de l'Art 3.0 : NFT, Métavers et Blockchain

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice :

« L'Internet 2.0 permettait d'être sur Internet. L'Internet 3.0 se passe désormais dans l'Internet.

Dans cette année maudite 2021, avec la grande faucheuse que fut le COVID, le célèbre dictionnaire Collins, dans son unité lexicale mondiale, visant plus de 120 langues, a considéré que le mot « NFT » était le mot de l'année qui avait su transpercer le suaire lexical de la pandémie. C'est donc par ce mot, très controversé parce qu'il porte en lui les germes d'une révolution numérique qui impacte le Marché de l'Art comme jamais depuis cinq siècles, que s'ouvre notre Rapport du Marché de l'Art 2021. »

Pour bien comprendre l'impact historique des NFTs sur le monde de l'Art en 2021, il faut remonter à la Renaissance, pour accéder à un tel changement de paradigme. Nous n'avions jamais atteint un tel transfert de pouvoir entre les mains des artistes, car c'est bien grâce à l'imprimerie de Johannes Gutenberg que les artistes ont pu imprimer leurs premières éditions.

Ce changement de paradigme a permis aux artistes, pour la première fois de leur histoire, de générer des revenus et de pouvoir contrôler eux-mêmes leur production dans leurs ateliers et fabriques. Nous vivons à nouveau un changement de paradigme du même niveau historique, aujourd'hui avec les NFTs.

Le Métavers n'est pas en 3D ou 2D. Il s'agit de la dématérialisation de l'état physique vers le nouveau monde où les expériences autrefois impossibles peuvent désormais devenir accessibles.

Durant ce XXIème siècle des Lumières, le monde de l'Art sera remodelé autour de la création et de l'économie virtuelle – mais bien réelle – donnant enfin une abondance digne pour plus d'artistes.

La singularité demeure la plus belle des signatures, même dans le monde virtuel du Métavers.

Somme toute, en une simple phrase, la dématérialisation du Marché de l'Art s'est faite durant 30 ans sur Internet. Avec le monde des NFTs et du Métavers, l'acte final du Marché de l'Art se joue désormais, pour cette nouvelle décennie, dans l'Internet. Et c'est là que se dessine la nouvelle dimension.

Répartition géographique du produit des ventes aux enchères de Fine Art en 2021

Enfin, le Marché de l'Art, malgré une tragédie mondiale unique dans l'histoire de l'économie moderne, a su rebondir par le numérique qu'il a totalement investi en un temps record, ce qui a permis de connaître une croissance exponentielle de +60 %, malgré la poursuite de la pandémie sur les 5 continents. En Occident, cette croissance spectaculaire atteint même +68 %, du jamais vu en 25 ans.

SOURCE Artmarket.com