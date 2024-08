ASIWO onthult Ultimate U1 universele onderwaterscooter op Kickstarter

De alles-in-één waterscooter voor SUP, kajakken, duiken, snorkelen en doe-het-zelf avonturen

SHENZHEN, China, 8 augustus 2024 /PRNewswire/ -- ASIWO, een submerk van E-LiNKTECH, kondigt met trots de lancering van de ASIWO U1 Universal Underwater Scooter op Kickstarter aan. Dit innovatieve product biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid, kracht en avontuurlijke mogelijkheden voor de watersport.

ASIWO U1 universele onderwaterscooter

De ASIWO U1 verbetert een breed scala aan wateractiviteiten, waardoor het de perfecte metgezel is voor SUP (Stand-Up Paddleboarding), kajakken, duiken, snorkelen en doe-het-zelf projecten. Dankzij de universele functionaliteit kun je naadloos tussen de standen schakelen, voor een uitzonderlijke ervaring op en in het water.

Belangrijkste kenmerken

De robuuste motor zorgt voor een opwindende waterervaring, haalt snelheden tot 12 km/u en heeft een werktijd van 80 minuten, terwijl hij voor stabiliteit en controle zorgt. Max. stuwkracht: 17 Kgf. Veelzijdig ontwerp: Ideaal voor SUP, kajakken en doe-het-zelf projecten. De U1 ondersteunt 99% van de SUP's en blinkt uit in duiken en snorkelen met de Handle Mode voor uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid.

Ideaal voor SUP, kajakken en doe-het-zelf projecten. De U1 ondersteunt 99% van de SUP's en blinkt uit in duiken en snorkelen met de Handle Mode voor uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid. Veiligheid voorop: Kenmerken zijn onder andere een stevige grip, automatische uitschakeling en een drijfontwerp, waarbij de veiligheid van de gebruiker centraal staat.

Kenmerken zijn onder andere een stevige grip, automatische uitschakeling en een drijfontwerp, waarbij de veiligheid van de gebruiker centraal staat. Batterij die lang meegaat: De batterij met hoge capaciteit heeft een werktijd tot 80 minuten, perfect voor lange wateravonturen.

De batterij met hoge capaciteit heeft een werktijd tot 80 minuten, perfect voor lange wateravonturen. Slank en draagbaar: De U1 is compact en lichtgewicht, en gemakkelijk te vervoeren en op te bergen, waardoor het een uitstekende metgezel is voor elke wateractiviteit.

Optionele accessoires

ASIWO biedt optionele U1 reserveonderdelen, waaronder een TSA-vriendelijke mini-accu, een 1008Wh buitenboordaccu met hoge capaciteit, een adapter voor twee motoren en een buitenboord aandrijfsysteem voor kajaks en opblaasboten.

Tot 46% korting op Early Bird-voordelen op Kickstarter

ASIWO biedt exclusieve Kickstarter-beloningen voor vroege kopers, waaronder kortingen, een GRATIS premium draagtas en een GRATIS drijverset. Klik op ASIWO U1 op Kickstarter om dit project te steunen. Sluit je aan bij de ASIWO U1 Facebook Group.

Over ASIWO

ASIWO wil families en vrienden samenbrengen met spannende en veilige wateruitrusting. De ASIWOrld Community biedt gebruikers de mogelijkheid om avonturen te delen en contact te leggen met andere enthousiastelingen. ASIWO biedt wateruitrusting voor alle leeftijden via drie productlijnen:

U1 Universele waterscooter: veelzijdig te gebruiken voor SUP, kajakken, duiken, snorkelen en doe-het-zelven.

veelzijdig te gebruiken voor SUP, kajakken, duiken, snorkelen en doe-het-zelven. MANTA onderwaterscooter: voor ervaren zwemmers en duikers.

voor ervaren zwemmers en duikers. MAKO Kickboard: voor kinderen, nieuwe zwemmers en lichtgevorderde strandverkenners.

Over E-LiNKTECH

E-LiNKTECH is de drijvende kracht achter verschillende innovatieve merken, waaronder HYPER GOGO, ASIWO, MACFOX en RAEV. Gericht op kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid verlegt E-LiNKTECH de grenzen van consumentenelektronica en outdoorapparatuur.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471736/ASIWO_U1_Ultimate_Universal_Underwater_Scooter.jpg