ASIWO dévoile le scooter sous-marin universel Ultimate U1 sur Kickstarter

Le scooter des mers tout-en-un pour le paddle, le kayak, la plongée, le snorkeling et pour partir à l'aventure

SHENZHEN, Chine, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- ASIWO, une sous-marque E-LiNKTECH, est fier d'annoncer le lancement du scooter sous-marin universel ASIWO U1 sur Kickstarter. Ce produit innovant permet aux sports nautiques de bénéficier d'une polyvalence, d'une puissance et de possibilités d'aventure inégalées.

Scooter sous-marin universel ASIWO U1

Le ASIWO U1 optimise une large gamme d'activités nautiques, ce qui en fait le compagnon idéal pour le paddle, le kayak, la plongée, la snorkeling et les projets sur mesure. Sa fonctionnalité universelle permet de passer d'un mode à l'autre en toute simplicité, pour une expérience exceptionnelle sur l'eau et dans l'eau.

Principales caractéristiques

Une performance élevée : Le moteur offre une expérience aquatique exaltante, atteignant 12 km/h et une autonomie de 80 minutes, tout en assurant stabilité et contrôle. Poussée maximale : 17 Kgf.

Conception polyvalente : Idéal pour le paddle, le kayak et les projets sur mesure. L'U1 est compatible avec 99 % des paddles et excelle en plongée et snorkeling avec le mode Handle pour une maniabilité inégalée.

La sécurité avant tout : Les caractéristiques comprennent une préhension sûre, un arrêt automatique et une conception flottante, ce qui donne la priorité à la sécurité de l'utilisateur.

Batterie longue durée : La batterie haute capacité offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie, ce qui est parfait pour les aventures aquatiques prolongées.

Élégant et portable : Compact et léger, l'U1 est facile à transporter et à ranger, ce qui en fait un excellent compagnon pour toute activité aquatique.

Accessoires en option

ASIWO propose des pièces détachées U1 en option, , dont une mini-batterie conforme TSA, une batterie hors-bord haute capacité de 1008 Wh, un adaptateur pour deux moteurs et un système de propulsion hors-bord pour les kayaks et les structures gonflables.

Jusqu'à 46 % de réduction sur Kickstarter

ASIWO offre des récompenses Kickstarter exclusives aux premiers donateurs, y compris des réductions, un étui de transport premium GRATUIT et un kit de flottabilité GRATUIT. Cliquez sur ASIWO U1 sur Kickstarter pour soutenir ce projet. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook ASIWO U1.

À propos d'ASIWO

ASIWO a pour objectif de réunir les familles et les amis autour d'équipements aquatiques passionnants et sûrs. La communauté ASIWOrld offre aux utilisateurs un espace où ils peuvent partager leurs aventures et entrer en contact avec d'autres passionnés. ASIWO propose des équipements aquatiques pour tous les âges dans trois gammes de produits :

Scooter aquatique universel U1 : Utilisation polyvalente pour le paddle, le kayak, la plongée, le snorkeling et partir à l'aventure.

Scooter sous-marin MANTA : Pour les nageurs et plongeurs expérimentés.

Pour les nageurs et plongeurs expérimentés. MAKO Kickboard : Pour les enfants, les nageurs amateurs et les explorateurs de plage.

À propos de E-LiNKTECH

E-LiNKTECH est à l'origine de plusieurs marques innovantes, dont HYPER GOGO, ASIWO, MACFOX et RAEV. Axé sur la qualité, l'innovation et la satisfaction du client, E-LiNKTECH repousse les limites de l'électronique grand public et de l'équipement de plein air.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2471736/ASIWO_U1_Ultimate_Universal_Underwater_Scooter.jpg