AVIS AUX MEDIAS - LE PARC MEMORIAL DE LA COTE 70 INAUGURERA LE PAVILLON DES VISITEURS BRUTINEL LE 10 JUIN 2026

KINGSTON, ON, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le mercredi 10 juin 2026, le parc commémoratif de la Cote 70 à Loos-en-Gohelle, en France, inaugurera le pavillon des visiteurs Brutinel, l'installation destinée aux visiteurs en l'honneur du brigadier-général Raymond Brutinel – l'officier canadien né en France dont les innovations en matière de mitrailleuses motorisées ont contribué à façonner les tactiques des Alliés pendant la Première Guerre mondiale.

Hill 70 Memorial Project logo

La cérémonie soulignera également l'importance de la bataille de la Cote 70 (août 1917), la première opération majeure du Corps canadien sous le commandement du lieutenant-général Sir Arthur Currie et l'une des victoires déterminantes du Canada pendant la guerre.

Quand

Mercredi 10 juin 2026

Début de la cérémonie : 12:45h heure locale, CEST

Arrivée et accréditation des médias : 12:00h

Où

La Cote 70 / Hill 70 Memorial Park

Rue Louis Faidherbe

62750 Loos-en-Gohelle

France

50°27'10.7 "N 2°48'01.9"

Pourquoi c'est important

Une bataille canadienne déterminante sur le sol français. La Cote 70 a été la première action majeure du Corps canadien sous commandement canadien, planifiée et dirigée par Sir Arthur Currie, alors que le Canada passait de l'état de preneur d'ordres à celui de donneur d'ordres.

Impact stratégique. La prise et la défense de la Cote 70, qui surplombe Lens, a infligé de lourdes pertes aux forces allemandes et a contribué à immobiliser des divisions ennemies qui auraient pu renforcer l'offensive menée par les Britanniques à Passchendaele.

Une histoire franco-canadienne. Raymond Brutinel, né en France et devenu officier canadien, a fondé la Canadian Automobile (puis Motor) Machine Gun Brigade et a contribué à l'introduction du tir motorisé et indirect des mitrailleuses au sein des forces britanniques. Pour ses actions, il a ensuite été décoré de l'Ordre du Bain (CB), de l'Ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges (CMG), de l'Ordre du service distingué (DSO), de la Croix de Guerre (CdG) et de la Légion d'Honneur (L.d'H). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans la Résistance française.

Un lieu d'apprentissage permanent. Le parc commémoratif de la Cote 70 est le seul mémorial en Europe consacré spécifiquement à la bataille de la Cote 70 et sert de lieu de commémoration et d'interprétation pour les visiteurs canadiens, français, britanniques et belges.

Pertinence aujourd'hui. À l'heure où l'instabilité renaît et où l'on s'interroge sur la manière dont les pays préservent leur propre souveraineté et contribuent à la sécurité collective, la Cote 70 rappelle qu'une puissance moyenne peut s'affirmer en investissant dans des forces compétentes et en faisant preuve d'un leadership clair.

Points forts du programme pour les médias :

Remarques officielles des représentants canadiens et français

Inauguration du pavillon d'accueil Brutinel

Courte visite guidée de la Cote 70 Memorial Park

Cérémonie de commémoration des victimes canadiennes de la bataille

Possibilités de photos et d'interviews avec des dignitaires, des historiens et des représentants du parc commémoratif de la Cote 70

Opportunités visuelles :

Vues extérieures du parc commémoratif de la Cote 70 et du monument

Inauguration du pavillon d'accueil Brutinel

Drapeaux du Canada et de la France

Paysage de la Cote 70 autour de Loos-en-Gohelle et Lens

Cérémonie de dépôt de couronnes

Spectacle de cornemuse en direct

Des écoliers placent des drapeaux sur des pierres tombales

À propos du projet de mémorial de la Cote 70:

Le parc commémoratif de la Cote 70 rend hommage à la victoire du Corps canadien lors de la bataille de la Cote 70 en août 1917, au cours de laquelle plus de 100 000 Canadiens ont combattu sous commandement canadien pour s'emparer et conserver les hauteurs surplombant Lens, dans le nord de la France. En dix jours de combats intenses, les troupes canadiennes ont repoussé des contre-attaques répétées et infligé de lourdes pertes aux forces allemandes, contribuant ainsi à asseoir la réputation du Canada en tant que force de combat efficace et indépendante. Achevé en 2019, le monument, l'amphithéâtre et les sentiers d'interprétation du parc commémoratif constituent le seul site dédié au monde où les visiteurs peuvent apprendre et réfléchir à ce moment crucial de l'émergence du Canada en tant que nation sur le front occidental.

Accréditation et contacts avec les médias:

Pour s'inscrire à l'accréditation, recevoir le dossier de presse ou demander des interviews à l'avance, veuillez contacter

Sonny Wong

Media

du parc commémoratif de la Cote 70 | Hill 70 Memorial Park

Email : [email protected]

Téléphone : +1-604-880-3758

Web : www.hill70.ca

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