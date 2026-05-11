MEDIA ADVISORY - HILL 70 MEMORIAL PARK OPENT BRUTINEL VISITORS PAVILION OP 10 JUNI 2026

KINGSTON, ON, 11 mei 2026 /PRNewswire/ -- Op woensdag 10 juni 2026 zal het Hill 70 Memorial Park in Loos-en-Gohelle, Frankrijk, het Brutinel Visitors Pavilion inaugureren, de bezoekersfaciliteit ter ere van brigadier-generaal Raymond Brutinel, de in Frankrijk geboren Canadese officier wiens innovaties in de gemotoriseerde machinegeweeroorlogvoering de geallieerde tactieken in de Eerste Wereldoorlog hebben geholpen vorm te geven.

Tijdens de ceremonie zal ook de betekenis van de Slag om Heuvel 70 (augustus 1917) worden benadrukt, de eerste grote operatie van het Canadese Korps onder luitenant-generaal Sir Arthur Currie en een van Canada's bepalende overwinningen in de oorlog.

Wanneer

Woensdag 10 juni 2026

De ceremonie begint: 12:45 uur plaatselijke tijd, CEST

aankomst en accreditatie van de media door: 12:00 uur

Waar

Hill 70 Memorial Park

Rue Louis Faidherbe

62750 Loos-en-Gohelle

Frankrijk

50°27'10.7"N 2°48'01.9"

Waarom het belangrijk is

Een definitieve Canadese strijd op Franse bodem. Hill 70 was de eerste grote actie van het Canadese Korps onder Canadees bevel, gepland en geleid door Sir Arthur Currie toen Canada van het nemen van bevelen overschakelde naar het geven ervan.

Strategische impact. De verovering en verdediging van Hill 70, met uitzicht op Lens, bracht zware verliezen toe aan Duitse troepen en hielp vijandelijke divisies vast te houden die anders het door de Britten geleide offensief bij Passendale zouden hebben versterkt.

Een Frans-Canadese verhaal. Raymond Brutinel, geboren in Frankrijk en later Canadees officier, richtte de Canadian Automobile (later Motor) Machine Gun Brigade op en hielp pionieren met gemotoriseerd en indirect machinegeweervuur binnen de Britse strijdkrachten. Voor zijn daden werd hem vervolgens de Orde van het Bad (CB), de Meest Vooraanstaande Orde van Sint-Michiel en Sint-George (CMG), de Orde van Vooraanstaande Dienst (DSO), het Kruis van de Oorlog (CdG) en het Legioen van Eer (L.d'H) toegekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij bij het Franse verzet.

Een permanente leerplaats. Hill 70 Memorial Park is het enige gedenkteken in Europa dat specifiek is gewijd aan de Slag om Hill 70 en dient als een plaats van herinnering en interpretatie voor Canadese, Franse, Britse en Belgische bezoekers.

Relevantie vandaag. In een tijd van hernieuwde instabiliteit en debat over hoe landen hun eigen soevereiniteit beschermen en bijdragen aan collectieve veiligheid, is Hill 70 een herinnering aan hoe een middelgrote macht tot zijn recht kan komen door te investeren in capabele strijdkrachten en helder leiderschap.

Programma hoogtepunten voor media:

Officiële toespraken van de Canadese en Franse vertegenwoordigers

Inhuldiging van het Brutinel-bezoekerspaviljoen

Korte rondleiding door het Hill 70 Memorial Park

Herdenkingsceremonie voor Canadese slachtoffers van de slag

Foto- en interviewmogelijkheden met hoogwaardigheidsbekleders, historici en vertegenwoordigers van Hill 70 Memorial Park

Visuele mogelijkheden:

Buitenfoto's van Hill 70 Memorial Park en het monument

Onthulling van het Brutinel-bezoekerspaviljoen

Vlaggen van Canada en Frankrijk

Hill 70 landschap rond Loos-en-Gohelle en Lens

Ceremoniële kransenlegging

Live-optreden van een pipeband

Scholieren die vlaggen op grafstenen plaatsen

Over het Hill 70 Memorial Project:

Het Hill 70 Memorial Park eert de overwinning van het Canadese Korps in de Slag om Heuvel 70 in augustus 1917, waar meer dan 100.000 Canadezen onder Canadees bevel vochten om de hoge grond met uitzicht op Lens in Noord-Frankrijk te veroveren en te behouden. In tien dagen van intensieve gevechten sloegen Canadese troepen herhaaldelijke tegenaanvallen af, veroorzaakten zware verliezen aan Duitse troepen en hielpen de reputatie van Canada als een effectieve, onafhankelijke gevechtsmacht te versterken. Het monument, het amfitheater en de interpretatieve paden van het Memorial Park zijn in 2019 voltooid en bieden de enige speciale site ter wereld waar bezoekers kunnen leren over en nadenken over dit cruciale moment in de opkomst van Canada als een natie aan het Westelijk Front.

