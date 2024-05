Axient Systems breidt uit naar Delft en versterkt daarmee de regionale Aerospace Delta

HUNTSVILLE, Ala. en DELFT, Nederland, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- Axient Systems B.V. (Axient Systems), een volledige dochteronderneming van Axient LLC, vierde vandaag een belangrijke mijlpaal met de locoburgemeester van Delft. Hiermee wordt de oprichting van hun eerste dochteronderneming buiten de VS en opening van hun kantoor in Delft ingeluid.

Dit nieuwe kantoor is gevestigd aan de Poortweg 4A in Delft en zal een centrum zijn voor geavanceerde oplossingen en diensten op drie belangrijke gebieden: Space Systems Engineering, Critical Asset Security en Modellering, Simulatie en Analyse. Deze strategische gebieden maken gebruik van Axient's kerncapaciteiten en diepgaande expertise om innovatieve oplossingen te leveren aan civiele, defensie- en commerciële klanten in Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

Strategische locatie voor luchtvaartinnovatie

"We hebben Delft gekozen als thuisbasis voor onze nieuwe dochteronderneming omdat het ons in het hart van de innovatie in de Nederlandse lucht- en ruimtevaartgemeenschap plaatst," zegt Jay Kovacs, Chief Innovation Officer voor Axient en Managing Director voor Axient Systems.

Met meer dan 80% van het Nederlandse ruimtevaart-ecosysteem aanwezig in deze regio, ook wel bekend als Aerospace Delta, zal Axient Systems toegang hebben tot een unieke cluster met geavanceerde kennis en expertise, naast ruime beschikbaarheid van talent. Bovendien, met in de omgeving meer dan 250 actieve bedrijven en organisaties in de defensie-industrie, zijn er talloze mogelijkheden voor nauwe partnerschappen.

Hulp van InnovationQuarter en NFIA

Het Netherlands Foreign Investment Agency en InnovationQuarter, het regionale bureau voor economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland, hielpen bij de opzet.

"We heten Axient Systems van harte welkom in Nederland en zijn enthousiast over hun beslissing om hun Europese expansie vanuit hier te starten. Onze robuuste ecosystemen voor lucht- en ruimtevaart en defensie bieden Axient Systems een ideale omgeving om zich te ontwikkelen. We staan te popelen om hen te ondersteunen bij het uitrollen van hun activiteiten en het vinden van sterke partnerschappen binnen onze innovatieve gemeenschap," verklaart Chris van Voorden, Director Foreign Investments & Trade bij InnovationQuarter.

Delft biedt de ideale mix

Met de aanwezigheid van de Technische Universiteit Delft, TNO Space & Scientific Instrumentation en bedrijven als FSO Instruments biedt de stad Delft een ideale mix van talent, kennis en commerciële partijen waarmee Axient Systems kan samenwerken.

"Ik ben erg blij om Axient Systems in Delft te verwelkomen, omdat het de eerste in zijn soort is die zich in onze stad vestigt. Het is nog leuker om te horen dat ons unieke ecosysteem de belangrijkste reden was om naar Delft te komen. Ik wens Jay en zijn team veel succes en we staan klaar om hem te steunen op zijn reis," aldus Maaike Zwart, viceburgemeester van de stad Delft.

De lanceringsceremonie vond plaats in het Arsenaal Hotel en werd bijgewoond door meer dan 30 deelnemers, waaronder huidige en toekomstige partners van Axient Systems, lokale en regionale overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Economische Zaken.

Over Axient LLC

Axient bevordert defensie- en civiele missies van lucht- en ruimtevaart tot cyberspace met multi-domein testen en analyse, missie-engineering en operaties, en geavanceerde technologieën. We werken samen met onze klanten om hun belangrijkste punten van zorg in kaart te brengen, deze te analyseren en oplossingen te ontwerpen die uitdagingen omzetten in doorbraken om verzekerde prestaties te versnellen. Met onze uitgebreide domeinexpertise op het gebied van defensie en lucht- en ruimtevaart ontwikkelen we snel technologieën die missies ondersteunen en waarmee klanten deze missies snel kunnen uitvoeren. Ga voor meer informatie over hoe Axient de mogelijkheden voor uw organisatie in de versnelling kan zetten naar www.axientcorp.com.

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale economische ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Zuid-Holland. Zijn missie is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van deze unieke regio. In nauwe samenwerking met alle grote bedrijven en veel MKB-bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties, stemt InnovationQuarter de inspanningen af die nodig zijn om een betere toekomst te ontwerpen. De gemeente Delft is een van de oprichters en aandeelhouders. www.innovationquarter.nl | www.aerospacedelta.nl

