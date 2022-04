B.I.G. VISION® FOR ALL van Rodenstock: Optimaal zicht voor iedereen met Biometrisch multifocale brillenglazen

Biometrische precisie maakt het verschil Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar verliest een oog geleidelijk zijn elasticiteit, waardoor het minder snel reageert op zichtsveranderingen (dichtbij en veraf). Een multifocaal brillenglas is een glas dat de ogen ondersteunt en een onbegrensd en gevarieerd zicht mogelijk maakt op alle kijkafstanden. Voorwaarde voor scherp zicht is de aanpassing van een multifocaal brillenglas op het individuele oog, bij iedere blik en onder alle (licht)omstandigheden. Tot nu toe zijn de meeste brillenglazen gemaakt op basis van een traditionele oogtest, waarbij vier standaard refractiewaarden de berekening van de brillenglazen bepalen. Wanneer de brillenglazen slechts op basis van deze vier waarden worden gemaakt, gebruikt men alleen de waarden van het standaard oogmodel, dat slechts voor 2% van de ogen geschikt is. Een traditionele oogtest houdt dan ook geen rekening met het feit dat elk oog uniek is - zoals bijvoorbeeld de vorm van het oog en het hoornvlies, wat van invloed is op de nauwkeurigheid waarmee het brillenglas wordt afgestemd op de afwijkingen van het individuele oog.

De beste keuze: Biometrisch multifocale brillenglazen op basis van DNEye® technologie

Met biometrisch multifocale brillenglazen op basis van DNEye® technologie zorgt Rodenstock voor een baanbrekende innovatie in de berekeningswijze van multifocale brillenglazen door nauwkeurig de unieke vorm en grootte van elk oog te bepalen en hiermee rekening te houden in het productieproces.

De productie op basis van een exacte oogmeting met de DNEye® scanner resulteert in brillenglazen die de drager een haarscherp zicht geven, waarbij Rodenstock de biometrie van het gehele oog heeft bepaald. Dit omvat de ooglengte en enkele duizenden datapunten - een methode die uniek is in de industrie. Met behulp van deze datapunten wordt een nauwkeurig profiel gemaakt voor elk individueel oog. Alle relevante biometrische gegevens worden direct verwerkt in de productie van het brillenglas. Op basis daarvan wordt dan een glas berekend dat zo perfect mogelijk bij een inviduele persoon past. Op deze manier bepaalt Rodenstock het centrum van scherp zicht voor ieder oog. En brildragers profiteren van een haarscherp zicht bekeken vanuit elke hoek en bij iedere blik, waar ze ook kijken.

De hoge mate van biometrische precisie van de brillenglazen gebaseerd op het exacte oogmodel van de drager, heeft Rodenstock geïnspireerd tot het bedenken van een nieuwe naam. Rodenstock noemt deze brillenglazen nu: B.I.G. EXACT™.

Een nieuw aanvullend alternatief: Biometrisch multifocale brillenglazen op basis van kunstmatige intelligentie (AI)

Aan het begin van het biometrisch onderzoek stond Rodenstock voor een uitdaging - een oude standaard die is toegepast bij de productie van multifocale brillenglazen. Een oude norm waarbij de meeste brillenfabrikanten de vier standaard refractiewaarden van de brildrager uit de traditionele oogtest gebruiken als enige input voor het maken van de brillenglazen.

Dit bracht ons op het idee om het potentieel van de vier standaard refractiewaarden volledig te benutten en te zoeken naar een nieuwe manier om meer brildragers scherper te laten zien, zelfs als er geen individuele gegevens beschikbaar zijn van een nauwkeurige meting met DNEye® technologie.

Door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) gecombineerd met de gegevens uit een van de grootste biometrische datapools waarin 500.000 individuele biometrische oogmetingen van andere brildragers zijn opgeslagen, is bij Rodenstock een nieuwe standaard ontwikkeld voor het berekenen van brillenglazen. Deze nieuwe standaard maakt het mogelijk om een op AI-gebaseerd biometrisch model van het oog te maken. Dit betekent dat een zeer hoge mate van biometrische precisie mogelijk is voor standaard multifocale brillenglazen, die op hun beurt de productie van biometrische brillenglazen mogelijk maken, zelfs zonder een voorafgaande meting met de DNEye® scanner. Rodenstock noemt de nieuwe op AI-gebaseerde brillenglazen, B.I.G. NORM™.

Met B.I.G. EXACT™ en B.I.G. NORM™ naar B.I.G. VISION® FOR ALL

Hoewel de precisie en voordelen van de B.I.G. EXACT™ brillenglazen - berekend op basis van exacte metingen met de DNEye® scanner - nog steeds onovertroffen zijn, kan Rodenstock met de nieuwe B.I.G. NORM™ brillenglazen haar doel bereiken door iedereen vanaf nu de biometrisch multifocale brillenglazen aan te bieden. Rodenstock ontketent hiermee een biometrische revolutie en introduceert op hetzelfde moment B.I.G. VISION™ FOR ALL met standaard refractiewaarden.

Over Rodenstock:

De Rodenstock Groep is een van 's werelds toonaangevende producenten van hoogwaardige brillenglazen. Met de filosofie "B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometrisch Intelligente Glazen voor iedereen" staat deze bekende producent van brillenglazen voor een fundamentele verandering op gebied van individuele multifocale brillenglazen. Opgericht in 1877 en met het hoofdkantoor in München, Duitsland, heeft het bedrijf wereldwijd ongeveer 4.900 mensen in dienst en wordt het vertegenwoordigd door verkoopkantoren en distributiepartners in meer dan 85 landen. Rodenstock heeft productiefaciliteiten op 14 locaties in 13 landen.

Meer informatie kan via onderstaande links worden gevonden.

Nederland: bigprecision | Rodenstock

België (FR): bigprecision | Rodenstock

Bezoek ons ook op

facebook.com/Rodenstock/

www.youtube.com/RodenstockGroup

www.instagram.com/rodenstock_official/

www.linkedin.com/company/rodenstock

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1778771/Rodenstock_BIG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1778770/Rodenstock_Logo.jpg

SOURCE Rodenstock GmbH