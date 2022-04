B.I.G. VISION™ FOR ALL från Rodenstock: Bästa syn med biometriska progressiva glas för alla

MÜNCHEN, 4 april, 2022 /PRNewswire/ -- Lika olika som människors utseende är, lika olika och individuella är deras ögon. Rodenstock har insett detta och utvecklat en innovativ teknik som gör det möjligt att bestämma ögats individuella biometri från flera tusen mätpunkter och överför detta direkt i tillverkningen av glasögonglaset. Biometriska progressiva glasögonglas från Rodenstock ger därför den skarpaste synen i alla blickriktingar och på alla avstånd. Rodenstock håller fast vid sin företagsfilosofi B.I.G. VISION™ FOR ALL (Biometric Intelligent Glasses FOR ALL) och har gjort det till sin uppgift att erbjuda biometriska progressiva glas till alla.