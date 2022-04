B.I.G. VISION™ FOR ALL fra Rodenstock: Optimalt syn med biometriske brilleglass til alle

Fra ca. 45 års-alder mister øyelinsen gradvis sin elastisitet, og derfor kan den ikke lenger raskt skille mellom nær- og avstandssyn. Et progressivt brilleglass assisterer selve øyelinsen og muliggjør et godt syn på alle avstander.

En forutsetning for skarpt syn i alle vinkler og blikkretninger er at det progressive brilleglasset er tilpasset det enkelte øye.

Til nå har de fleste brilleglass blitt produsert basert på en tradisjonell synsundersøkelse, hvor kun fire standard brilleseddelverdier er grunnlaget for beregningen av brilleglasset. Når brilleglass produseres utelukkende på grunnlag av disse fire verdiene, brukes standardverdier fra en redusert øyemodell for de biometriske dataene til det enkelte øye - noe som kun passer for 2 % av øynene. Det tas ikke hensyn til at hvert øye er unikt, slik som f. eks. formen på øyelinsen og hornhinnen, som har innvirkning på hvor nøyaktig brilleglasset er tilpasset øyets individuelle behov.

Det beste valget: Biometriske brilleglass basert på DNEye®-teknologi

Med biometriske brilleglass basert på DNEye®-teknologi skaper Rodenstock et paradigmeskifte i beregningen av progressive glass ved å bestemme den unike formen og størrelsen på hvert øye nøyaktig, og ta disse dataene i betraktning i produksjonen.

Produksjonen av brilleglass basert på nøyaktig øyemål med DNEye® Scanneren resulterer i brilleglass som gir brillebrukeren et skarpt syn, hvorved Rodenstock bestemmer biometrien til hele øyet. Dette inkluderer lengden på øyet og flere tusen datapunkter – dette er unikt i bransjen. Ved å bruke disse dataregistrene lages en nøyaktig og altomfattende modell for hvert enkelt øye. Alle relevante biometriske data er overføres direkte i glassproduksjonen. På det grunnlaget beregnes så et brilleglass som passer hver enkelt person så perfekt som mulig. Dette betyr at Rodenstock kan bestemme sentrum for skarpt syn for hvert enkelt øye. Og brillebrukere drar nytte av skarpt syn i alle vinkler og blikkretninger, uansett hvor de ser.

Den høye graden av biometrisk presisjon til disse brilleglassene - basert på den eksakte øyemodellen til brukeren - ga Rodenstock inspirasjon til et nytt navn. Rodenstock kaller nå disse brilleglassene: B.I.G. EXACT™.

Et nytt alternativ: Biometriske brilleglass basert på kunstig intelligens

Rodenstock møtte en utfordring i begynnelsen av den biometriske forskningen – en gammel norm som brukes i produksjonen av progressive brilleglass. En norm der de fleste brilleglassprodusenter bruker kun de fire standard brilleseddelverdiene fra den tradisjonelle synsundersøkelsen som eneste input for å produsere brilleglassene.

Dette var opphavet til ideen om å fullt ut utnytte potensialet til de fire standard brilleseddelverdiene, og finne en ny måte å gi skarpere syn til flere progressive brillebrukere - selv om ingen individuelle datasett fra nøyaktige målinger med DNEye® Scanner er tilgjengelig.

Gjennom bruk av kunstig intelligens og en av de største biometriske datasettene, som inkluderer 500 000 individuelle biometriske øyemålinger av andre brillebrukere, ble en ny standard for glassberegning skapt hos Rodenstock. Denne nye standarden for glassberegning gjør det mulig å lage en AI-basert biometrisk modell av øyet, selv om bare de tradisjonelle fire standard brilleseddelverdiene er tilgjengelig. Dette betyr at en betydelig høyere grad av biometrisk presisjon er mulig for standard progressive brilleglass, som igjen tillater produksjon av biometriske brilleglass selv uten en tidligere måling med DNEye® Scanner. Rodenstock kaller de nye AI-baserte brilleglassene

B.I.G. NORM™.

B.I.G. VISION™ FOR ALL med B.I.G. EXACT™ og B.I.G. NORM™

Mens presisjonen og fordelene med B.I.G. EXACT™ brilleglass – beregnet på grunnlag av nøyaktige mål fra DNEye® Scanner – fortsatt er uovertruffen, kan Rodenstock med de nye B.I.G. NORM™-glassene innfri målet om å tilby biometriske brilleglass til alle. Rodenstock starter en biometrisk revolusjon og skaper også B.I.G. VISION™ for alle med standard brilleseddelverdier.

Om Rodenstock:

Rodenstock-gruppen er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets brilleglass. Med filosofien "B.I.G. VISION™ FOR ALL", står brilleglassprodusenten for et paradigmeskifte innen individuelle progressive glass. Selskapet ble grunnlagt i 1877 og har hovedkontor i München, Tyskland, og sysselsetter rundt 4900 mennesker over hele verden. Rodenstock er representert av salgskontorer og distribusjonspartnere i mer enn 85 land, og har produksjonsanlegg på 14 lokasjoner i 13 land.

Les mer på: bigprecision | Rodenstock

Besøk oss også på:

facebook.com/Rodenstock/

www.youtube.com/RodenstockGroup

www.instagram.com/rodenstock_official/

www.linkedin.com/company/rodenstock

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1778771/Rodenstock_BIG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1778770/Rodenstock_Logo.jpg

SOURCE Rodenstock GmbH