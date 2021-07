Bank Alfalah et ACE Money Transfer organisent une cérémonie de distribution d'or et annoncent leur nouvelle campagne promotionnelle

MANCHESTER, Angleterre, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, l'un des principaux fournisseurs de transferts de fonds transfrontaliers, et Bank Alfalah ont organisé une cérémonie de distribution d'or à Lahore, Pakistan, au Pearl Continental Hotel Lahore le 16 juillet 2021. Trois barres d'or de 20 Tola ont été distribuées à Mme Mubeshera Shadab, Mme Sultana Yasmin, M. Abdul Mutalib, et quatre biscuits d'or de 5 Tola ont été distribués à M. Muhammed Ahmed, M. Muhammad Imran Munsab, M. Muhammad Shabeer Sapra, M. Muhammad Raza Ullah.

La célèbre actrice pakistanaise et lauréate du Tamgha-e-Imtiaz, Mehwish Hayat, a honoré l'événement et a annoncé la prochaine méga campagne de promotion pour 2021.

ACE Money Transfer et Bank Alfalah encourageront les clients qui envoient des fonds au Pakistan à gagner des prix en espèces, dont 270 prix de 50 000 roupies chacun et un prix exceptionnel de 1 000 000 roupies La campagne débutera le 1er octobre et se terminera le 31 décembre 2021.

Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, a déclaré à cette occasion : « Cette campagne et celle à venir témoignent de notre confiance et de notre forte collaboration avec Bank Alfalah Limited, l'une des banques les plus importantes et les plus avancées technologiquement du Pakistan. Notre objectif est de fournir des solutions de transfert de fonds pratiques, rapides et sûres pour répondre aux besoins de nos clients qui nous confient leur argent. Nous nous efforçons de jouer notre rôle dans le développement du Pakistan en promouvant les voies légales de transfert de fonds. »

Saad Ur Rahman Khan, chef de groupe de la division Corporate, Investment Banking & International Business de la Bank Alfalah, a également déclaré lors de l'événement : « Nous, à Bank Alfalah, travaillons toujours dur pour aller au-delà des besoins de nos partenaires et clients étrangers. Nous améliorons constamment nos niveaux de service et nos offres pour nos partenaires d'alliance afin de répondre aux attentes de la diaspora pakistanaise et de leurs familles au Pakistan et de rendre leur expérience avec nous facile et pratique. »

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer est une institution financière basée à Manchester et spécialisée dans les paiements transfrontaliers. Elle fournit des services de transfert de fonds en ligne à partir du Royaume-Uni, de l'UE et de l'Australie grâce à un réseau étendu de plus de 300 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de la banque Bank Alfalah

Bank Alfalah est l'une des plus grandes banques du Pakistan, avec 730 agences réparties dans plus de 200 villes du pays et une présence internationale en Asie et au Moyen-Orient. La banque fournit des solutions financières aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions et aux gouvernements à travers une large gamme de produits et de services.

Contact presse :

[email protected]

+44 161 3936 999

