Bank Alfalah und ACE Money Transfer veranstalten eine „Gold Distribution Ceremony" und kündigen ihre neue Werbekampagne an

MANCHESTER, England, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Überweisungen, und die Bank Alfalah hielten am 16. Juli 2021 in Lahore, Pakistan, im Pearl Continental Hotel Lahore eine Zeremonie zur Verteilung von Gold ab. Drei 20-Tola-Goldbarren wurden an Frau Mubeshera Shadab, Frau Sultana Yasmin und Herrn Abdul Mutalib verteilt, und vier 5-Tola-Goldkekse wurden an Herrn Muhammed Ahmed, Herrn Muhammad Imran Munsab, Herrn Muhammad Shabeer Sapra und Herrn Muhammad Raza Ullah verteilt.

Die bekannte pakistanische Schauspielerin und Tamgha-e-Imtiaz-Preisträgerin Mehwish Hayat nahm an der Veranstaltung teil und kündigte die kommende Mega-Werbekampagne für 2021 an.

ACE Money Transfer und die Bank Alfalah bieten ihren Kunden, die Überweisungen nach Pakistan tätigen, Anreize, um Geldpreise zu gewinnen, darunter 270 Preise in Höhe von jeweils 50.000 Rupien und einen Hauptpreis in Höhe von 1.000 Rupien. Die Kampagne wird vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 laufen.

Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sagte bei dieser Gelegenheit: „Diese und die kommende Kampagne sind ein Beweis für unser Vertrauen und unsere enge Zusammenarbeit mit der Bank Alfalah Limited, einer der größten und technologisch fortschrittlichsten Banken Pakistans. Unser Ziel ist es, unseren Kunden, die uns ihre Gelder anvertrauen, bequeme, schnelle und sichere Überweisungslösungen zu bieten. Wir sind bestrebt, unseren Teil zur Entwicklung Pakistans beizutragen, indem wir legale Kanäle für Überweisungen fördern."

Saad Ur Rahman Khan, Group Head for Corporate, Investment Banking & International Business Division bei der Bank Alfalah, bemerkte während der Veranstaltung: „Wir bei der Bank Alfalah arbeiten immer hart daran, die Bedürfnisse unserer ausländischen Partner und Kunden zu erfüllen und darüber hinauszugehen. Wir verbessern ständig unsere Dienstleistungen und Angebote für unsere Allianzpartner, um die Erwartungen der pakistanischen Diaspora und ihrer Familien in Pakistan zu erfüllen und ihre Erfahrungen mit uns einfach und bequem zu gestalten."

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer ist ein in Manchester ansässiges Finanzinstitut, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert hat. Es bietet Online-Überweisungsdienste aus dem Vereinigten Königreich, der EU und Australien mit einem umfangreichen Netzwerk von über 300.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Weitere Informationen über Bank Alfalah

Die Bank Alfalah ist eine der größten Banken Pakistans mit 730 Filialen in mehr als 200 Städten des Landes und einer internationalen Präsenz in Asien und dem Nahen Osten. Die Bank bietet Verbrauchern, Unternehmen, Institutionen und Regierungen mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen Finanzlösungen an.

