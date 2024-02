Bedrijfsleiders omarmen nieuwe technologieën om hun concurrentievermogen te vergroten en het hoofd te bieden aan de grootste uitdagingen van vandaag

Resultaten van de eerste Viva Technology & Wavestone barometer uitgevoerd door OpinionWay in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Bedrijfsleiders geven aan veel vertrouwen te hebben in nieuwe technologieën, met een vertrouwensscore van 86/100

96% beschouwt de toepassing van nieuwe technologieën als cruciaal voor het concurrentievermogen van hun bedrijf

technologieën concurrentievermogen 72% heeft een mening die in de loop van het jaar positief is veranderd

93% is van oordeel dat belangrijke technologische vernieuwingen een van de oplossingen zijn voor de uitdagingen van vandaag (aanpakken van de klimaatcrisis en haar gevolgen, strijd tegen desinformatie, ondersteuning van het onderwijssysteem, verbeteren van de wereldwijde gezondheid...)

klimaatcrisis 63% ziet AI als de meest veelbelovende technologie voor de toekomst van hun bedrijf

85% van de bedrijven gaat de komende 12 maanden meer investeren in nieuwe technologieën

technologieën 94% beveelt een carrière in de technologiesector aan

technologiesector Franse kaderleden hebben een meer gemengde globale kijk op het concurrentievermogen van het technologische ecosysteem van hun land, in vergelijking met hun Duitse, Britse en Amerikaanse collega's.

PARIJS, 19 februari 2024 /PRNewswire/ -- Meer dan 9 van de 10 kaderleden (96%) beschouwen de integratie van nieuwe technologieën als een fundamentele factor voor het verzekeren van het concurrentievermogen van hun bedrijf.

Technologie blijft een zeer belangrijke rol spelen voor bedrijven, met AI als spil, volgens 63% van de ondervraagde besluitvormers. 88% van hen is zelfs van plan om te investeren in AI in 2024.

Na AI gaat de grootste aandacht van kaderleden uit naar Cloud computing (49%) en Cybersecurity (40%).

93% van de bedrijfsleiders ziet technologie als een bondgenoot bij het aanpakken van grote menselijke uitdagingen. Specifiek verwacht men dat technologische vooruitgang vooral de toegang tot informatie zal vereenvoudigen en desinformatie zal bestrijden (44%); de uitdagingen voor het onderwijssysteem zal ondersteunen (43%); en pandemieën en de klimaatcrisis zal helpen bestrijden (respectievelijk 39% en 37%).

Hoewel technologische vooruitgang veel goeds kan doen, gaat het ook gepaard met zorgwekkende risico's. Maar ondanks deze achtergrond van onzekerheid hebben bedrijfsleiders toch veel vertrouwen (92%) en geven ze blijk van een grondig inzicht in technologie en problemen met cyberveiligheid (85%), hoewel er kleine verschillen blijven tussen Frankrijk en Duitsland.

