BeeHero prijkt op nummer 109 van snelst groeiende bedrijven in Noord-Amerika in de Deloitte Technology Fast 500™ van 2025

Het bedrijft heeft een omzetgroei van 866% te danken aan strategische marktuitvoering, baanbrekende precisiebestuivingstechnologie en de innovatiegerichtheid van het hele team.

FRESNO, Calif., 20 november 2025 /PRNewswire/ -- BeeHero maakte vandaag bekend dat het bedrijf op de 109e plaats staat in de Deloitte Technology Fast 500 ™, een ranglijst van de 500 snelst groeiende technologie-, media-, telecommunicatie-, biowetenschappen-, fintech- en energietechnologiebedrijven in Noord-Amerika, die nu aan het 31e jaar toe is. In deze periode is BeeHero met 866% gegroeid.

BeeHero CEO Omer Davidi at the Deloitte Technology Fast 500 award ceremony, celebrating the company’s 866% revenue growth and industry innovation. BeeHero’s In-Hive sensor monitors colony strength to optimize pollination and help growers maximize crop potential.

Omer Davidi, CEO van BeeHero, schrijft de omzetgroei van 866% van het bedrijf toe aan de GTM-discipline, een baanbrekende visie op precisiebestuiving en de grote betrokkenheid van het team in elke functie. Hij verklaart: "Het team heeft deze groei verdiend. Hun focus, inzet en bereidheid om grenzen te verleggen brachten onze visie tot leven. Wanneer een dergelijk uitvoeringsniveau samengaat met een transformerende missie, spreken de resultaten voor zich."

"De ranglijst van dit jaar benadrukt zowel blijvend leiderschap als doorbraakmomentum," aldus Wolfe Tone, US Deloitte Private & Emerging Client Portfolio leader en partner, Deloitte Tax LLP. "Meer dan de helft van de winnaars kreeg eerder ook al een onderscheiding, maar de meerderheid van de top tien bestaat uit nieuwkomers: een bewijs van de blijvende kracht van gevestigde leiders naast de versnellende groei van nieuwe innovators in belangrijke sectoren. Net als in voorgaande jaren blijven privébedrijven domineren, wat de soepelheid aantoont die privébedrijven in concurrerende markten inbrengen en die de uitzonderlijke drie- en viercijferige groei mogelijk maken die in deze ranglijsten wordt weerspiegeld."

