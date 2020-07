Belangrijke marktintroductie als virtualiserende RDE-ontwikkeling levert HORIBA een mogelijke besparing van 15 miljoen euro op

De introductie valt samen met een nieuw white paper in opdracht van HORIBA, dat de voordelen van de virtualisatie van de ontwikkeling van RDE voor bedrijven nog eens onderstreept.



Volgens het onderzoek, uitgevoerd door Frost & Sullivan, zou virtualisatie van RDE-testen onderdelenfabrikanten in de auto-industrie (OEM's) in staat stellen, 75% minder in prototypes te investeren door on-road testen te vervangen door een efficiëntere ontwikkeling in het laboratorium, wat neerkomt op een besparing tot 15 miljoen per ontwikkelingstraject. Dat komt bovenop de enorme potentiële besparingen in kortere test- en ontwikkeltijden.



Steve Whelan, Global Development and Application Centre Leader bij HORIBA licht toe:



"Fabrikanten hebben enerzijds te maken met een hele serie uitdagingen – uitstootverlagingen, elektrificatie en mobiliteit in de toekomst, maar moeten tegelijkertijd concurrerend blijven. Om een efficiëntere en goedkopere RDE-ontwikkeling mogelijk te maken, hebben we RDE+ ontwikkeld.



"Zoals uit ons uitvoerige onderzoek blijkt, zijn de commerciële argumenten voor virtuele RDE-ontwikkeling nog nooit zo overtuigend geweest - RDE helpt OEM's voor elk model tot maar liefst 15 miljoen aan ontwikkelingskosten per prototype te besparen. En dan heb ik het nog niet eens over de potentiële miljoenenbesparingen als het gaat om ontwikkeltijden."



De introductie komt op een cruciaal tijdstip in een mondiale automobielbranche, die de uitdagingen van de toekomst moet aangaan en tegelijkertijd probeert de gevolgen van COVID-19 het hoofd te bieden. Het rapport voert de druk nog extra op met de inschatting, dat testtijden dankzij RDE-vereisten zijn verdrievoudigd.



Dat betekent volgens HORIBA dat er een flexibelere benadering van productontwikkeling nodig is.



Steve voegt toe: "Om in de toekomst aan de vraag naar voertuigen tegemoet te kunnen komen is een flexibele benadering onontkoombaar. Virtuele validatie zal hierin een belangrijke rol spelen, zodat producten sneller en beter kunnen worden ontwikkeld - in essentie meer doen met minder. "



"Fabrikanten doen er goed aan hun fysieke testactiviteiten te virtualiseren. RDE+ laat zien dat besparingen op het gebied van prototypes, een groter vertrouwen en enorme kostenbesparingen voor een sterke concurrentiepositie kunnen blijven zorgen."



