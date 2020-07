Lancement majeur de HORIBA alors que la virtualisation du développement des RDE permet d'économiser 15 millions Euro

Lancée à l'échelle mondiale aujourd'hui (30 juillet 2020), RDE+ est une solution « de la route au banc d'essai » qui intègre le monde réel au laboratoire et qui, lorsqu'elle est associée à la simulation et à la validation de domaines virtuels, permet de réaliser le développement des RDE plus rapidement et avec plus de précision qu'auparavant.

Le lancement coïncide avec un nouveau livre blanc commandé par HORIBA, qui révèle les raisons grandissantes d'opter pour la virtualisation du développement de groupes motopropulseurs RDE en termes de rentabilité.

Selon l'étude, menée par Frost & Sullivan, la virtualisation des tests RDE pourrait aider les fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans le domaine automobile à réduire leurs exigences en matière de prototypes de véhicules jusqu'à 75 % en remplaçant les essais sur route par un développement plus efficace en laboratoire, entraînant des économies pouvant atteindre jusqu'à 15 millions Euro par programme de véhicules. Cela s'ajoute à d'énormes économies potentielles en termes de réduction des délais de test et de développement.

Steve Whelan, Global Development and Application Centre Leader chez HORIBA, a commenté :

« Les fabricants jonglent avec de multiples défis : réduction des émissions, électrification et mobilité future, tout en restant compétitifs. Afin de fournir une approche plus efficace et rentable du développement des RDE, nous avons développé RDE+.

« Comme le montrent nos puissantes recherches, les raisons commerciales d'opter pour la virtualisation du développement des RDE n'ont jamais été aussi convaincantes, aidant les OEM à économiser jusqu'à 15 millions Euro en réductions de prototypes sur chaque programme. Et c'est sans parler des économies à réaliser, potentiellement en millions de dollars, en termes de réduction du temps de développement. »

Le lancement intervient à un moment crucial pour l'industrie automobile mondiale, alors qu'elle cherche à relever le défi technologique futur tout en se relevant de l'impact du COVID-19. Ajoutant de la pression, le rapport estime que les exigences des RDE ont triplé les temps d'essai.

D'où un besoin grandissant d'adopter une approche plus agile en matière de développement produits, selon HORIBA.

M. Whelan a ajouté : « La transition vers une approche plus agile est inévitable pour répondre à la demande future de véhicules. La validation virtuelle jouera un rôle de premier plan à cet égard, permettant un développement plus rapide et plus efficace des produits, essentiellement en faisant plus avec moins. »

« Il est conseillé aux fabricants d'en tenir compte dès maintenant en virtualisant leurs activités de tests physiques. Comme l'a démontré RDE+, avec des avantages qui incluent une réduction des exigences en matière de prototypes, une confiance accrue et d'énormes économies de coûts, cela leur assurera de maintenir le rythme. »

Pour tout complément d'information sur l'offre RDE+ de HORIBA MIRA, veuillez consulter le site: www.horiba.com/RDEplus .

