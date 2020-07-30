HORIBA готовит крупный прорыв: виртуализация исследований RDE обеспечивает экономию в $17 млн

Программа RDE+, запущенная сегодня (30 июля 2020 года) в глобальном масштабе, представляет собой «путь к достижению успеха», обеспечивающий перенос реальных условий на лабораторный уровень, что в сочетании с моделированием и проверкой работоспособности в виртуальной среде позволяет выполнять исследования RDE быстрее и точнее, чем раньше.

Запуск данной программы совпал с выходом в свет нового проектного документа, подготовленного по заказу компании HORIBA, в котором представлено расширенное технико-экономическое обоснование для виртуализации исследований RDE, результаты которых используются при разработке силовых агрегатов.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Frost & Sullivan, виртуализация RDE-испытаний может помочь производителям оригинального оборудования в сфере автомобилестроения сократить свои потребности в опытных образцах транспортных средств на величину до 75% за счет замены дорожных испытаний на более эффективные исследования в лабораторных условиях, что Стив Уилан (Steve Whelan), руководитель всемирного центра разработки и применения, входящего в структуру компании HORIBA, комментирует это так:

«Производители одновременно решают несколько проблем: сокращение выбросов, электрификацию и обеспечение мобильности на будущее – сохраняя при этом свою конкурентоспособность. Для обеспечения более эффективного и экономичного подхода к исследованиям RDE мы разработали программу RDE+.

Как показали результаты наших плодотворных исследований, это связано с тем, что коммерческое обоснование необходимости виртуальных RDE-испытаний никогда еще не было более убедительным – что помогает производителям оригинального оборудования экономить до 17 млн долларов на сокращении потребностей в опытных образцах по каждой программе. Не говоря уже об экономии затрат, потенциально исчисляющейся миллионами, которая может быть достигнута за счет сокращения периодов разработки».

Запуск программы происходит в поворотный момент для мирового автопрома, который стремится достойно ответить на вызов, брошенный ему техническим прогрессом, в условиях восстановления после удара, нанесенного пандемией COVID-19. Ситуация осложняется тем, что по оценкам, приведенным в докладе, требования к уровням выбросов в условиях реального движения (RDE) увеличили длительность испытаний втрое.

На сцену выходит растущая потребность в более гибком подходе к разработке продукции – и здесь свое слово должна сказать компания HORIBA.

Цитируем далее Стива: «Для удовлетворения будущего спроса на автомобили переход к более гибкой методике неизбежен. Ведущую роль в этом будет играть виртуальная проверка работоспособности, обеспечивающая возможность ускорения и повышения качества разработки продукции – что, по сути, позволит достигать большего с использованием меньших ресурсов».

«Производителям рекомендуется взять это в расчет уже сейчас, используя возможность виртуализации своих физических испытаний. Как показала программа RDE+, благодаря выгодам, включающим снижение потребностей в опытных образцах, повышение степени уверенности и существенную экономию затрат, это обеспечит им возможность идти в ногу с быстрым прогрессом».

Более подробная информация о предлагаемой компанией HORIBA MIRA программе RDE+ представлена на странице www.horiba.com/RDEplus.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1215091/HORIBA_Virtualisation_RDE_Savings.jpg

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SOURCE HORIBA