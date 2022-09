Beleggen in aandelen en betaalkaarten voor Plum-gebruikers in België

Plum-gebruikers kunnen nu in 500 Amerikaanse aandelen beleggen vanaf slechts 1 euro

Een nieuw Premium-abonnement geeft gebruikers toegang tot 1000 aandelen – binnenkort worden het er zelfs 3000

Gebruikers met een abonnement krijgen gratis een Plum betaalkaart voor meer controle over hun uitgaven

LONDEN, 12 september 2022 /PRNewswire/ -- Vandaag introduceert Plum , de slimme Europese app voor geldzaken, beleggen in aandelen en een betaalkaart voor Belgische gebruikers. Begin juli lanceerde Plum zijn geldapp met succes in België.

De app, die de nieuwste technologie gebruikt om sparen moeiteloos te maken, laat gebruikers hun spaargeld nu ook beleggen met een nieuwe beleggingsfunctie.

Gebruikers met Plum Basis (de gratis versie) krijgen toegang tot ruim 500 Amerikaanse aandelen, waaronder topbedrijven als Google, Tesla en Amazon. Beleggen kan al vanaf 1 euro door het kopen van fractionele aandelen.

Ook komt Plum later deze maand met een nieuw abonnementsniveau in aanvulling op de bestaande niveaus Basic en Pro: Plum Premium. Voor € 9,99 per maand krijgen klanten met een Premium-abonnement niet alleen toegang tot alle bestaande functies van Plum, maar ook tot snellere klantenservice en meer aandelen. Dat zijn er voorlopig 1000, maar binnenkort zijn er 3000 aandelen van bedrijven over de hele wereld beschikbaar. Dit geeft gebruikers met Premium de vrijheid om hun beleggingsportefeuille nog beter te spreiden en een stukje te kopen van de bedrijven waar ze vertrouwen in hebben en die staan voor waar zij in geloven.

De inflatie steeg in augustus naar 9,94%. Zelfs met de beste spaarrekening voor vrij opneembaar spaargeld ontvangen Belgische spaarders daardoor jaarlijks een reële rente van -8,9% waardoor de waarde van spaargeld niet groeit, maar afneemt. Door je spaargeld te beleggen in aandelen, is de kans groter dat je op lange termijn gelijke tred houdt met de inflatie.

Victor Trokoudes, medeoprichter en CEO van Plum: "Onze app is goed ontvangen door enthousiaste Belgische gebruikers en we zijn blij dat we hen nu al nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Vanwege de gestegen consumentenprijzen, wilden we niet langer wachten met het introduceren van onze beleggingsfunctie in België. Door de hoge inflatie wordt je zuurverdiende spaargeld minder waard. Historisch gezien is beleggen in aandelen de beste manier om te voorkomen dat je geld op lange termijn minder waard wordt. Veel mensen denken dat beleggen voor hen te ingewikkeld is en ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Plum maakt beleggen eenvoudiger en toegankelijker. Juist in tijden als deze willen we mensen helpen om meer uit hun geld te halen."

Naast beleggen in aandelen, introduceert Plum ook een betaalkaart. De kaart is gratis beschikbaar voor gebruikers met een Pro- of Premium-abonnement. Met de paarse VISA debetkaart kun je online, in winkels en op andere verkooppunten betalen met je pincode of contactloos. Ook kun je overal in Europa zonder kosten geld opnemen. De kaart is 100% biologisch afbreekbaar en recyclebaar.

Via de Plum-app kunnen klanten geld op de kaart zetten vanaf hun bankrekening of vanuit hun Hoofdpotje. Hun uitgaven verschijnen dan in dezelfde app die ze ook gebruiken voor sparen en beleggen. Dat kan hen helpen om zich aan het budget te houden dat ze hebben ingesteld.

Victor: "We willen dat Plum de enige geldapp wordt die onze gebruikers nodig hebben. Daarom vragen we ons constant af wat en anders kan om geldzaken eenvoudiger te maken voor onze gebruikers. Plum geeft mensen meer controle over hun geld met slimme tools en automatische functies. We geven mensen inzicht in hun uitgaven door bankrekeningen te koppelen. Verder helpen we ze met sparen en beleggen in aandelen en ook budgetteren kan binnen de app. En omdat je maar één app nodig hebt, scheelt het ook nog in de kosten."

Dit is een belangrijke uitbreiding van de app die al 1,3 miljoen gebruikers heeft en hard op weg is om een superapp voor persoonlijke financiën te worden. Met Plum kunnen gebruikers niet alleen hun bankrekening koppelen en sparen, maar nu ook beleggen en geld uitgeven met de nieuwe betaalkaart. Deze nieuwe services voor Belgische gebruikers worden tegelijkertijd in Frankrijk, Spanje en Ierland geïntroduceerd. Britse klanten kunnen er al een tijdje gebruik van maken.

Plum werkt met circa tien grote banken waaronder BNP Paribas Fortis, ING en Hello Bank.

Beleggen is risicovol.

De waarde van je beleggingen kan zowel dalen als stijgen. Mogelijk krijg je niet je volledige inleg terug.

Plum biedt drie abonnementen aan: Plum Basis is gratis, Plum Pro kost € 2 per maand en Plum Premium kost € 9,99 per maand. Gebruikers met Basis hebben toegang tot het intelligente spaaralgoritme van Plum en kunnen beleggen in 500 Amerikaanse aandelen. Gebruikers met Pro kunnen daarnaast spaarregels activeren zoals Regendagen waarbij iedere dag dat het bij hen thuis regent, extra geld opzij wordt gezet. Verder kunnen ze de nieuwe betaalkaart aanvragen. Het Premium-abonnement geeft toegang tot alle functies van Plum en daarnaast tot 500 extra aandelen van over de hele wereld waardoor het totaal op 1000 komt.

Over Plum

Plum is een slimme app voor geldzaken met de missie om mensen financieel zelfredzamer en op lange termijn welvarender te maken. Plum is in 2016 opgericht door Victor Trokoudes die eerder bij Wise werkte. De kunstmatige intelligentie automatiseert de lastige en tijdrovende taken van persoonlijke financiën. De app helpt mensen onder andere met uitgavenbeheer, budgetteren, sparen en beleggen. De ruim 1,3 miljoen Europese gebruikers hebben samen al ruim 1,25 miljard euro opzijgezet. Plum is gevestigd in Londen en heeft kantoren in het Griekse Athene en in Nicosia op Cyprus.

Plum is een handelsnaam van Plum Fintech CY Limited. Plum Fintech CY Limited is gevestigd in Cyprus met ondernemingsnummer HE 414801. Plum Fintech CY Limited is geregistreerd bij de Bank van Litouwen om namens UAB Payrnet op te treden als distributeur van elektronisch geld onder autorisatiecode LB001994. Plum Money CY Limited is gevestigd in Cyprus met ondernemingsnummer HE 414587. Plum Money CY Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 407/21. Het geregistreerde adres van Plum Money CY is Panteli Katelari 21, 1097, Nikosia, Cyprus.

