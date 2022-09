Plum lance l'investissement en actions et la carte de débit en Belgique

Les utilisateurs ont accès à 500 actions américaines sans payer d'abonnement, des actions fractionnées disponibles à partir d' 1 euro seulement

LONDRES, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plum , l'application financière intelligente européenne, introduit l'investissement en bourse et une carte de paiement pour ses clients en Belgique, après son lancement réussi sur le marché belge début juillet.

L'application, qui utilise les dernières technologies pour aider ses utilisateurs à épargner sans effort, permet désormais à ses clients de diversifier et de faire fructifier leur épargne sur le long terme grâce à son nouveau service d'investissement en bourse.

Les clients Plum ont désormais accès à au moins 500 actions américaines sur l'application avec l'abonnement gratuit Basic. Ils peuvent investir à partir d'1 euro seulement dans des fractions d'actions d'entreprises de renommée mondiale comme Google, Meta ou Amazon.

En septembre, Plum lancera également un nouvel abonnement Premium qui viendra s'ajouter aux niveaux Basic et Pro déjà existants. Pour 9,99 € par mois, les clients Premium auront non seulement accès à toutes les fonctionnalités de Plum, mais également un accès prioritaire au service client et un plus large choix d'actions. Cet éventail comptera 1 000 actions au départ et atteindra bientôt les 3 000 actions de sociétés du monde entier. Ainsi, ces utilisateurs seront encore plus à même de personnaliser leur portefeuille d'investissement afin de refléter au mieux leurs valeurs personnelles et de soutenir les marques auxquelles ils ont confiance.

Alors que l'inflation a atteint 9,94 % en août, les principaux comptes d'épargne faciles d'accès en Belgique offrent à présent un taux d'intérêt réel de -8,9 %, érodant la valeur des dépôts. Le placement sur le marché actions offre un moyen potentiel de suivre l'inflation à long terme.

Victor Trokoudes, PDG et co-fondateur de Plum déclare : « L'accueil des clients a été chaleureux depuis le lancement en Belgique et nous sommes à présent ravis d'étendre les services Plum à leur disposition. Les prix à la consommation étant en forte hausse, nous voulions agir rapidement pour offrir l'investissement en bourse à nos clients belges, d'autant plus que la forte inflation érode la valeur de leur économies durement épargnées. Historiquement, l'investissement sur le marché actions a souvent été le meilleur moyen d'empêcher l'inflation d'éroder la valeur de votre argent à long terme.

De nombreuses personnes pensent qu'il est trop compliqué d'investir et ne savent pas par où commencer. Plum rend l'investissement plus simple et accessible. Dans le contexte actuel, nous voulons donner un coup de pouce à tous pour faire fructifier leur argent. »

Parallèlement au lancement de l'investissement en actions, Plum propose également une carte de débit. Cette carte est 100 % biodégradable et recyclable, et est disponible sans surcoût pour ses clients Pro et Premium. La carte de débit VISA aux couleurs de Plum permet aux utilisateurs de payer en ligne, sans contact ou directement chez le commerçant, ou de retirer de l'argent sans frais supplémentaires partout en Europe.

Les clients peuvent recharger leur carte simplement depuis un compte bancaire ou depuis leur pocket principale via l'application Plum, ce qui facilite le suivi de leurs dépenses et le contrôle de leur budget. Cela leur permet également de suivre leurs dépenses depuis le même endroit où ils épargnent et investissent.

Victor Trokoudes ajoute : « Notre objectif est de faire de Plum la seule application de finances personnelles dont nos clients auront besoin. Nous nous engageons à sans cesse remettre en question le statu quo au profit de nos clients, car Plum est là pour leur donner un coup de main, grâce à des outils automatisés qui facilitent la gestion financière. Nous aidons les utilisateurs à épargner, à connecter leurs comptes bancaires, à investir en bourse et à gérer leurs dépenses, tout cela sans quitter l'application et à moindre coût. »

Ce développement significatif de l'application, qui compte 1,3 million d'utilisateurs, est la dernière étape en date de son parcours en tant que "super app" spécialisée dans les finances personnelles. Désormais, Plum permet non seulement à ses utilisateurs d'économiser et de connecter leurs comptes bancaires, mais aussi d'investir et de dépenser avec sa nouvelle carte de débit. En plus de la Belgique, Plum présente également ces nouveaux services à ses clients en France, en Espagne et en Irlande, après les avoir déjà proposés au Royaume-Uni.

Plum travaille avec une dizaine de grandes banques, notamment BNP Paribas Fortis, ING et Hello Bank.

Investir comporte des risques.

La valeur de votre investissement peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs sont susceptibles de récupérer moins que leur mise de départ.

Plum propose trois niveaux d'abonnement : Basic gratuitement, Plum Pro pour seulement 2 € par mois et Premium pour 9,99 € par mois. Alors que le niveau Basic donne accès à l'algorithme de Plum qui aide à épargner, ainsi qu'à la possibilité d'investir dans 500 actions américaines, le compte Plum Pro propose des règles intelligentes supplémentaires telles que Jours pluvieux, qui met de l'argent de côté en plus lorsqu'il pleut, ainsi que la nouvelle carte de paiement. Enfin, le niveau Premium donne accès aux fonctionnalités complètes de Plum, incluant 500 actions supplémentaires de sociétés du monde entier, soit un total de 1 000 actions disponibles pour investir.

À propos de Plum

Plum est une application financière intelligente dont la mission est d'améliorer la résilience financière des gens et de les enrichir tout au long de leur vie. Fondée en 2016 par Victor Trokoudes (ex-Wise), l'IA de Plum automatise certaines parties des finances personnelles que les gens trouvent compliquées ou pour lesquelles ils n'ont pas de temps, les aidant ainsi à épargner, investir, budgétiser et gérer leurs dépenses. Elle compte plus d'1,3 million de clients à travers l'Europe, qu'elle a déjà aidés à mettre de côté plus d'1,25 milliard de livres sterling. Plum a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et possède des bureaux à Athènes, en Grèce, et à Nicosie, à Chypre.

Plum est un nom commercial de Plum Fintech CY Limited. Plum Fintech CY Limited est une société immatriculée à Chypre sous le numéro HE 414801. Plum Fintech CY Limited est enregistrée comme intermédiaire de monnaie électronique pour le compte d'UAB Payrnet auprès de la Banque de Lituanie (code d'autorisation LB001994). Plum Money CY Limited est une société immatriculée à Chypre sous le numéro HE 414587. Plum Money CY Limited est agréée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le numéro de licence 407/21. Le siège social de Plum Money CY est situé à Panteli Katelari 21, 1097, Nikosija, Chypre.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1895635/Plum_Logo.jpg

SOURCE Plum