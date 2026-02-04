Belg Ingmar De Vos verkozen tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Olympisch Bestuur

MILAAN, Italië, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Ingmar De Vos uit België, sinds 2014 voorzitter van de Internationale Paardensportfederatie FEI en sinds 2025 voorzitter van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), is, in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van deze Internationale Federaties, verkozen tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De verkiezing vond plaats op 4 februari 2026, tijdens de 145e IOC-sessie in Milaan in de aanloop naar de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina 2026. Ingmar De Vos, die sinds 2017 lid is van het IOC, werd door zijn collega's via geheime stemming gekozen voor een termijn van vier jaar. Hij zal zijn nieuwe rol aannemen na de afsluiting van de 145ste IOC-sessie op 22 februari 2026.

Ingmar De Vos (right) is pictured with President of the Italian Republic Sergio Mattarella at the opening of 145th IOC Session at Teatro alla Scala in Milan prior to Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games ©️ IOC/Quinton Meyer

Het Uitvoerend Bestuur van het IOC is het hoogste bestuursorgaan en staat in voor het toezicht op het management van de organisatie en voor de uitvoering van de beslissingen die door de IOC-zitting worden genomen. Het werd opgericht in 1921 en bestaat uit de voorzitter van het IOC, vier ondervoorzitters en tien leden die door de IOC-sessie worden verkozen.

"De verkiezing tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het IOC betekent veel voor mij", aldus De Vos. "Ik ben zeer vereerd en wil mijn oprechte dank betuigen aan mijn collega's IOC-leden, met wie ik nu bijna tien jaar lang het voorrecht heb gehad samen te werken. Deze nieuwe rol brengt ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee en dit in een tijd waarin het IOC en de Olympische Beweging onder het motto "Fit for the Future" een grondige hervorming ondergaat onder het voorzitterschap van Kirsty Coventry."

"Tijdens mijn mandaat zal ik ernaar streven bij te dragen aan het verdere succes van de Olympische Spelen, het IOC en de Olympische Familie. Als voorzitter van ASOIF zal ik hierbij speciale aandacht besteden aan de rol van de Internationale Federaties binnen de Olympische Beweging. Samen moeten we de populariteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid van de Olympische Spelen op de lange termijn blijven versterken."

Biografie van Ingmar De Vos

Ingmar De Vos, geboren in België op 5 augustus 1963, heeft een masterdiploma in politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en internationaal en Europees recht van de Vrije Universiteit Brussel. Nadat hij zijn carrière startteals adviseur van de Belgische Senaat, trad hij toe tot de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie, waar hij van 1997 tot 2011 secretaris-generaal was. Hij werd FEI-secretaris-generaal in 2011, werd in 2014 tot FEI-voorzitter verkozen en werd later herkozen voor drie termijnen. Sinds 2017 is hij lid van het IOC. Hij zetelt in verschillende commissies en bekleedt senior functies in ASOIF, WADA, SportAccord en de ITA.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2877100/FEI_Federation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2873506/FEI_Logo.jpg

Contact:

Didier Montes Kienle

[email protected]