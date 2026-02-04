Le Belge Ingmar De Vos élu à la commission exécutive du Comité international olympique

MILAN, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Belge Ingmar De Vos, président de la FEI depuis 2014 et président de l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF) depuis 2025, a été élu membre de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) en tant que représentant des fédérations olympiques d'été. L'élection a eu lieu le 4 février 2026, lors de la 145ème Session du CIO tenue à Milan (ITA) dans la perspective des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina. Ingmar De Vos, membre du CIO depuis 2017, a été élu à bulletin secret par ses pairs pour un mandat de quatre ans. Il prendra ses nouvelles fonctions à l'issue de la 145e session du CIO, le 22 février 2026.

Ingmar De Vos (right) is pictured with President of the Italian Republic Sergio Mattarella at the opening of 145th IOC Session at Teatro alla Scala in Milan prior to Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games ©️ IOC/Quinton Meyer

La commission exécutive du CIO est l'organe directeur suprême chargé de superviser la gestion de l'organisation et de mettre en œuvre les décisions prises par la Session du CIO. Fondé en 1921, il est composé du président du CIO, de quatre vice-présidents et de dix membres élus par la session du CIO.

"L'élection d'aujourd'hui à la commission exécutive du CIO est un grand honneur", a déclaré Ingmar De Vos, membre nouvellement élu de la commission exécutive du CIO. "Je suis profondément touché par ce résultat et j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à mes collègues membres du CIO, aux côtés desquels j'ai eu le privilège de travailler pendant près d'une décennie. Ce nouveau rôle comporte également une responsabilité importante à un moment où le Mouvement olympique fait l'objet d'une profonde révision "Fit for the Future" initiée par la présidente Kirsty Coventry.

"Au cours de mon mandat, je m'engage à contribuer au succès futur des Jeux Olympiques, du CIO et de la famille olympique. En tant que président de l'ASOIF, je le ferai en accordant une attention particulière au rôle des fédérations internationales dans le mouvement olympique. Ensemble, nous devons continuer à renforcer la popularité, l'attrait et la viabilité à long terme des Jeux Olympiques".

Biographie d'Ingmar De Vos

Ingmar De Vos, né en Belgique le 5 août 1963, est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, en relations internationales et en droit international et européen de la Vrije Universiteit Brussel. Après avoir commencé sa carrière comme conseiller au Sénat belge, il a rejoint la Fédération équestre royale de Belgique, dont il a été le secrétaire général de 1997 à 2011. Il est devenu secrétaire général de la FEI en 2011 et a été élu président de la FEI en 2014, puis réélu pour trois mandats. Membre du CIO depuis 2017, il siège dans plusieurs commissions et occupe des postes à responsabilité au sein de l'ASOIF, de l'AMA, de SportAccord et de l'ITA.

