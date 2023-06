België viert 20e verjaardag huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht met song Alice on the Roof voor openingsdans

BRUSSEL, 1 juni 2023 /PRNewswire/ -- Alice on the Roof brengt vandaag een hartverwarmend nummer uit om een historische mijlpaal te vieren: de 20e verjaardag van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in België. Het lied vat de thema's liefde, eenheid, erkenning en aanvaarding prachtig samen. Als onderdeel van de campagne "Belgium. Embracing openness" benadrukt het nummer dat de liefde wint in België, ook voor koppels van hetzelfde geslacht.

België is altijd een pionier geweest op het gebied van burgerrechten. In 2003 legaliseerde ons land het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, een historische datum die het leven van vele koppels veranderde. Openheid voor diversiteit maakt immers deel uit van het Belgische DNA. We zijn sindsdien vooruitgang blijven boeken door de LGBTQIA+-rechten verder te versterken. Vandaag viert België deze grote stap voorwaarts en vervolgt het het pad naar waardigheid en respect voor iedereen.

De Belgische artieste Alice on the Roof schreef "The Right Words", een nummer dat grenzen overstijgt en een krachtige boodschap van eenheid, begrip en aanvaarding brengt via de universele taal van de muziek. Het is geïnspireerd op het liefdesverhaal van twee hechte vriendinnen. Alice slaagt erin om de tedere emoties en introspectie te verweven in haar werk. "Mijn teksten belichamen hun intieme mijmeringen", deelt Alice. "Vragen als 'Vind ik dit meisje leuk?', 'Betekent dit dat ik meisjes leuk vind?', 'Heb ik het recht om mijn gevoelens te omarmen en te zeggen: 'Ik wil je, ik zie je graag?' In België is het antwoord volmondig 'JA'."

"Je hoeft de Belgen niet vaak al te serieus te nemen, maar wanneer het over de liefde gaat, wordt het ernst. Op 20 januari 2003 maakte het Belgische parlement de weg vrij voor het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, een onvergetelijk moment in onze geschiedenis. Op 1 juni 2003 trad de wet in werking. Hoewel ik toen pas zeven jaar was, heb ik, zoals iedereen van mijn generatie, geleefd in een wereld waar het huwelijk voor iedereen een verworven recht is - het is een vreugdevol feest, punt", zegt Alice.

België, een van de eerste landen ter wereld dat het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht erkende, blijft zich inzetten voor gelijke rechten en aanvaarding van de LGBTQIA+-gemeenschap. Een overweldigende meerderheid keurde destijds de wetgeving goed. Het was een historische stap voorwaarts, die het leven van talloze koppels veranderde en een golf van erkenning en inclusiviteit in het hele land teweegbracht. Sinds de erkenning kunnen er in België jaarlijks duizenden koppels van hetzelfde geslacht via het huwelijk beginnen aan hun levenslange liefdesreis.

