Belgien feiert 20 Jahre gleichgeschlechtliche Ehe mit einem eigenen Lied

BRÜSSEL, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die belgische Künstlerin Alice on the Roof veröffentlicht heute die romantische Ballade „The Right Words", um den bedeutenden Meilenstein des 20-jährigen Bestehens der gleichgeschlechtlichen Ehe in Belgien zu feiern. Der Song bringt die Themen Liebe, Einheit, Verständnis und Akzeptanz gefühlvoll auf den Punkt. Als Teil der Kampagne „Embracing Openness" zeigt das Lied, dass die Liebe in Belgien gewinnt – auch für gleichgeschlechtliche Paare.

Belgien war schon immer ein Vorreiter in Sachen Bürgerrechte. Im Jahr 2003 wurde die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert – ein historisches Datum, das das Leben so vieler Paare verändert hat. Offenheit für Vielfalt ist Teil der belgischen DNA, weshalb das Land seither Fortschritte bei der Stärkung der Rechte von LGBTQIA+ gemacht hat. Heute wird dieser große Meilenstein gebührend gefeiert und die Reise zu Ehre und Respekt für alle fortgesetzt.

„The Right Words" – pure Emotionen für den ersten Tanz eines Ehepaares

Der Song „The Right Words" wurde eigens von der belgischen Künstlerin Alice on the Roof geschrieben und vermittelt durch die universelle Sprache der Musik eine starke Botschaft rund um die Themen Einheit, Verständnis und Akzeptanz. Inspiriert von der Liebesgeschichte eines befreundeten Paares, macht sie in ihrer Komposition das Zusammenspeil persönlicher Emotionen und den eigenen Erkenntnissen daraus zum Thema. „Meine Texte verkörpern ihre intimen Überlegungen", erzählt Alice. „Fragen wie 'Mag ich dieses Mädchen? Bedeutet das, dass ich Mädchen mag? Habe ich das Recht, meine Gefühle zuzulassen und zu sagen: 'Ich will dich; ich liebe dich?' In Belgien ist die Antwort ein klares 'JA'."

„Es mag unzählige Witze über Belgier:innen geben, aber wenn es um die Liebe geht machen wir keinen Spaß. Am 20. Januar 2003 öffnete das belgische Parlament den Weg für die gleichgeschlechtliche Ehe und schrieb damit einen unvergesslichen Moment in unsere Geschichte. Obwohl ich damals erst sieben Jahre alt war, habe ich, wie alle aus meiner Generation, in einer Welt gelebt, in der die Ehe für alle nicht zur Debatte stand – sie ist ein fröhliches Fest, Punkt", sagt Alice.

Jährlich tausende gleichgeschlechtliche Hochzeiten in Belgien

Belgien, das als eines der ersten Länder der Welt die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt und legalisiert hat, setzt sich weiterhin für gleiche Rechte und Akzeptanz für die LGBTQIA+-Community ein. Die mit überwältigender Mehrheit angenommene Gesetzgebung war ein historischer Schritt nach vorn, der das Leben unzähliger Paare veränderte und eine Welle der Anerkennung und Inklusion im ganzen Land auslöste. Seitdem haben in Belgien jedes Jahr Tausende von gleichgeschlechtlichen Paaren den Weg der Liebe durch die Ehe eingeschlagen.

Über Alice on the roof

Alice on the roof ist eine aufgeweckte, spontane und großzügige belgische Sängerin. Für ihre Debütsingle „Easy Come Easy Go" erhielt sie am 27. November 2015 eine goldene Schallplatte. Mit ihrer nächsten Single, die im September erscheinen soll, gefolgt von einem Album Anfang 2024, wird Alice auf der Bühne und in ihren Texten einen neuen Stil zwischen Traum und Wirklichkeit, Spiegeln und verzerrten Reflexionen bieten – ganz auf Französisch. Im September tourt sie außerdem durch Belgien.

Über Belgien

Belgien liegt im Herzen Europas und ist eine hoch entwickelte Nation mit über 11,5 Millionen Einwohner:innen, die für Innovation, harte Arbeit, Partnerschaft und Mehrsprachigkeit bekannt ist. Strategisch günstig zwischen Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg gelegen und nur einen Katzensprung vom Vereinigten Königreich entfernt, befindet es sich im Zentrum des reichsten und am dichtesten besiedelten Gebiets Europas. Als Mitglied der Europäischen Union genießt Belgien vollen Zugang zum fortschrittlichsten Binnenmarkt der Welt und zur Zollzone, die einen weitgehend reibungslosen Handel gewährleistet.

Belgien verfügt über eine hoch entwickelte Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des zweitgrößten Seehafens in Europa (Antwerpen). Belgien beherbergt weltweit führende Forschungs- und Innovationseinrichtungen, multinationale Unternehmen und handwerkliche Betriebe, die durch den investorenorientierten Ansatz der öffentlichen Dienste unterstützt werden.

