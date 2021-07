Belgische innovatieve technologie bepaalt elektriciteitsprijzen in India

IEX is met een aandeel van 95% de belangrijkste handelsbeurs voor energie in India. In februari van dit jaar registreerde IEX in volume een jaar-op-jaargroei van 50%. Nu steeds meer Indiase burgers elektriciteit nodig hebben en de markt een stuk complexer wordt, zocht het platform naar een moderne oplossing om de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt te bepalen.

N-SIDE heeft voor IEX een algoritme ontwikkeld dat voortbouwt op zijn bestaande oplossing (gebaseerd op Mixed-Integer Linear Programming – MILP) en aan alle specifieke behoeften van IEX voldoet. De oplossing draait sinds 14 april 2021 op het IEX-platform en helpt nu elke dag om 70% van de energiehandel te ondersteunen.

Van Europa naar India

Ervaring is een belangrijke reden waarom IEX bij N-SIDE heeft aangeklopt. Het Belgische bedrijf heeft immers ook een oplossing geleverd voor de nog veel complexere Europese markt. Euphemia is een uniek algoritme dat inmiddels in 26 landen gebruikt wordt en dagelijks in heel Europa de day-ahead-elektriciteitsprijzen berekent. De oplossing, die zich tevens onderscheidt door zijn robuustheid en uitstekende prestaties, is een cruciaal onderdeel van de EU-doelstelling om een geharmoniseerde Europese energiemarkt tot stand te brengen. Door deze ervaring met Europa geloofde IEX dat N-SIDE de juiste partner was om ook voor de snel groeiende markt van India een algoritme te ontwikkelen.

"N-SIDE Power Matching Solution is een krachtige oplossing om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Op die manier helpt het algoritme ook om de maatschappelijke welvaart te verbeteren. Onze technologie is bovendien een schaalbare oplossing, en dus perfect geschikt om de snelle marktgroei in India te ondersteunen", zegt Olivier Devolder, Directeur Energie bij N-SIDE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557285/N_SIDE_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557286/N_SIDE.jpg

