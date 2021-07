L'entreprise belge N-SIDE calcule le prix de l'électricité en Inde grâce à une technologie innovante

Avec une part de marché de 95 %, IEX est la première Bourse d'échange d'électricité en Inde. En février, elle a enregistré une croissance de 50 % des volumes en un an. Comme de plus en plus de citoyens indiens ont besoin d'avoir accès à l'électricité et que le marché ne cesse de se complexifier, la plateforme d'échange cherchait une solution innovante pour déterminer les prix de l'électricité de gros sur le marché.