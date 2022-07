BingX introduceert Futures Grid Trading om handelaren in crypto's in de winter te motiveren

Zoals de naam al aangeeft, worden in de Futures Grid Trading nethandel en futures trading gecombineerd, wat netwinst voor de gebruikers kan opleveren. Grid Trading is een kwantitatieve handelsstrategie die de aan- en verkoop van digitale activa op vooraf ingestelde tijdstippen automatiseert rond een vooraf vastgesteld prijsklasse om handelsnetwerken op te bouwen.

Deze handelsnetwerken helpen beleggers om geld binnen te halen zoals met een visnet: door het uitvoeren van low-buy- en high-sell-orders tijdens de prijsvolatiliteit, zorgt het systeem voor winst elke keer dat de verkoopprijs de aankoopprijs overschrijdt, waardoor de noodzaak om de markt te voorspellen wordt geëlimineerd. Bovendien biedt futures grid trading beleggers de mogelijkheid om een hefboom te gebruiken om de winst te maximaliseren.

In vergelijking met andere platforms biedt BingX gebruikers meer flexibiliteit door het minimale investeringsbedrag te verlagen. Handelaren kunnen futures grid trading met 20 USDT proberen en zien hoe de automatische arbitrage werkt. Ze kunnen ook een stop-loss-punt instellen om het verlies op een effectenpositie te beperken.

"Voor dit kwartaal is een deel van de strategische focus van BingX om gebruikers en handelaren te voorzien van een betere handelsomgeving en nieuwe tools om de winstgevendheid te vergemakkelijken. We zijn ook het handelsproces verder aan het vereenvoudigen, zodat zij nieuwe handelstactieken kunnen gebruiken om winst te maken, met name in het licht van de huidige marktsituatie." - Global Communications & Public Relations Director, Elvisco Carrington

Deze nieuwe functie is zowel op de BingX-app als op de website beschikbaar. Het voorkomt dat handelaren de hele dag de markt in de gaten moeten houden door namens hen strategische, geïnformeerde en rationele handelsbeslissingen te nemen. Om handelaren aan te moedigen om geld te verdienen met intelligente tools staat BingX op het punt om een campagne te lanceren om de verliezen van alle handelaren te dekken in hun eerste futures grid trading.

Veiligheid is altijd een topprioriteit van BingX. Sinds het begin van het tweede kwartaal van 2022 heeft de totale markt voor cryptovaluta's een neergaande trend doorgemaakt. De faillissementsaanvraag van Three Arrow Capital heeft een neerwaartse spiraal veroorzaakt die veel crypto-beleggers heeft getroffen. In het licht van deze ernstige turbulentie blijft BingX trouw aan zijn missie om de activa van de gebruiker te beschermen. In geen geval worden de fondsen van de BingX-hedgegebruikers in durfinvesteringen gedekt.

BingX zet zich in om meer toonaangevende functies en diensten te ontwikkelen om te voorzien in de verschillende handels- en sociale behoeften van gebruikers. Om de ervaring met investeringen te optimaliseren en de winst van de gebruiker te maximaliseren, is BingX altijd actief.

Over BingX

Het in 2018 opgerichte BingX is een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa, spot en derivaten dat een gebruikersgericht en open ecosysteem biedt met intuïtieve sociale handelsfuncties. BingX, opgericht om de hele cryptovalutasector te verrijken, is een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke locatie voor gebruikers om hun favoriete activa te verhandelen, zoals SafeLight, Elongate, Whiteheart en AAVE. Het is een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa, spot en derivaten dat een gebruikersgericht en open ecosysteem biedt met intuïtieve sociale handelsfuncties. Eerste beleggers kunnen Copy Trade en leren van meer dan 3000 professionele handelaren op BingX. BingX heeft nu vier exploitatievergunningen in de EU, de VS, Canada en Oceanië. BingX is een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke locatie voor gebruikers om digitale activa te verhandelen.

