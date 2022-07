BingX wprowadza system Futures Grid Trading, aby pobudzić inwestorów do działania w czasie kryptowalutowej zimy

Jak sama nazwa wskazuje, Futures Grid Trading łączy w sobie handel sieciowy i transakcje kontraktami terminowymi, co może przynieść użytkownikom zysk sieciowy. Grid Trading to ilościowa strategia handlowa, która automatyzuje kupowanie i sprzedawanie aktywów cyfrowych w określonych odstępach czasu w ramach zadanego zakresu cenowego w celu budowania sieci handlowych.

Takie systemy transakcyjne umożliwiają inwestorom czerpanie zysków jak z sieci rybackiej – poprzez wykonywanie zleceń kupna i sprzedaży w czasie zmienności cen system zapewnia zysk za każdym razem, gdy cena sprzedaży przekracza cenę zakupu, co eliminuje konieczność prognozowania rynku. Ponadto handel z wykorzystaniem sieci kontraktów terminowych pozwala inwestorom na wykorzystanie dźwigni finansowej w celu maksymalizacji zysku.

W porównaniu z innymi platformami BingX zapewnia użytkownikom zwiększoną elastyczność poprzez obniżenie minimalnej kwoty inwestycji. Inwestorzy mogą przetestować handel kontraktami terminowymi z 20 USDT i zobaczyć, jak wygląda automatyczny arbitraż. Mogą również wstępnie ustawić punkt zatrzymania, aby ograniczyć stratę na pozycji zabezpieczonej.

„W tym kwartale część strategii BingX skupia się na zapewnieniu użytkownikom i inwestorom ulepszonego środowiska handlowego i nowych narzędzi, które ułatwiają osiąganie zysków. Dalej uproszczony jest również proces handlowy, aby mogli oni stosować nowe taktyki handlowe, które pozwolą im zyskać, uwzględniając przede wszystkim obecną sytuację na rynku" – dyrektor ds. międzynarodowej komunikacji i public relations, Elvisco Carrington

Nowa funkcja będzie dostępna zarówno w aplikacji BingX, jak i na pulpicie. Ułatwia ona inwestorom śledzenie rynku przez cały dzień, podejmując w ich imieniu strategiczne, świadome i racjonalne decyzje handlowe. Dla zachęcania użytkowników do zarabiania pieniędzy za pomocą inteligentnych narzędzi, BingX rozpoczyna kampanię, w ramach której pokryje straty wszystkich inwestorów podczas ich pierwszych transakcji na siatce kontraktów terminowych.

Bezpieczeństwo jest niezmiennie najwyższym priorytetem firmy BingX. Od początku drugiego kwartału 2022 roku cały rynek kryptowalutowy utrzymuje tendencję spadkową. Złożenie wniosku o upadłość przez Three Arrows Capital wywołało spiralę spadków, które dotknęły wielu inwestorów kryptowalutowych. W obliczu tych poważnych zawirowań BingX pozostaje wierna swojej misji ochrony aktywów użytkowników. W żadnym wypadku platforma nie będzie zabezpieczać środków użytkowników w inwestycje typu venture.

Specjalnością BingX jest wprowadzanie kolejnych przełomowych, wiodących w branży funkcji i usług, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby handlowe i społeczne użytkowników. Aby zoptymalizować doświadczenia inwestycyjne i zmaksymalizować zyski użytkowników, platforma BingX jest zawsze na bieżąco.

BingX to utworzona w 2018 roku międzynarodowa platforma handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która zapewnia skoncentrowany na użytkowniku i otwarty ekosystem z intuicyjnymi funkcjami handlu społecznościowego. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z opcji Copy Trade i uczyć się od ponad 3000 profesjonalnych inwestorów na BingX. Obecnie BingX ma cztery licencje na działalność w UE, USA, Kanadzie i Oceanii.

