BIRKENSTOCK assure la DISTRIBUTION sur le marché belge

LINZ AM RHEIN, Allemagne et AMSTERDAM, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK assure désormais la distribution de ses produits sur le marché belge : Depuis le 1er juillet, l'emblématique marque de style de vie allemande sert directement ses clients et les consommateurs du pays.

Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à étendre la présence de sa marque et à améliorer constamment la qualité de la distribution sur ses marchés cibles, BIRKENSTOCK a commencé à servir directement le marché belge le 1er juillet 2023 et reprendra la distribution de l'importateur de produits multimarques Lanaform.

Nico Bouyakhf, président Europe de BIRKENSTOCK, a déclaré : « Nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre pour le marché belge. Cette étape importante nous permettra d'aligner davantage notre offre sur les exigences et les besoins du marché local, qui évoluent rapidement. La distribution directe nous offre une excellente occasion d'approfondir les relations avec nos clients. »

Conformément à cette focalisation accrue sur le marché belge, BIRKENSTOCK a établi sa propre société de vente locale et ouvrira donc un bureau à Amsterdam cet été, ce qui lui permettra de servir les clients et les consommateurs de toute la région du Benelux.

« Nous connaissons une croissance importante et un investissement de plusieurs millions d'euros dans l'expansion des capacités de production en Allemagne, ainsi que des évolutions du paysage de la consommation et de la distribution. Notre objectif est d'établir une solide activité de vente directe au consommateur (DTC) et une distribution en gros de haute qualité en Belgique, » a commenté Fabio Ortega, vice-président du commerce de gros pour l'Europe chez BIRKENSTOCK.

BIRKENSTOCK est une marque mondiale de style de vie, enracinée dans la création originale de semelles, qui offre aux consommateurs une vaste gamme de produits, y compris les sandales emblématiques, chaussures fermées, chaussures pour enfants, produits professionnels, et d'autres catégories.

Les clients qui souhaitent en savoir plus sur la nouvelle structure de distribution en Belgique sont invités à contacter l'équipe BIRKENSTOCK directement par e-mail : [email protected]

