Breakthrough Properties ontwikkelt nieuw Europees hoofdkantoor voor Neogene Therapeutics

Breakthrough breidt zijn internationale aanwezigheid uit en betreedt de snelgroeiende Amsterdamse Life Science Community in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Naar verwachting zal Kavel F by Breakthrough naar verwachting een van de meest geavanceerde en duurzame laboratoriumomgevingen ter wereld zijn die streeft naar CO 2 -negatieve activiteiten en een uitstekende beoordeling volgens BREEAM-richtlijnen

AMSTERDAM, 22 sep 2023 /PRNewswire/ -- Breakthrough Properties , wereldwijd een vooraanstaande vastgoedontwikkelaar op het gebied van levenswetenschappen, heeft bekendgemaakt een overeenkomst te hebben bereikt met Neogene Therapeutics om zijn nieuwe Europese hoofdkantoor te ontwikkelen op de campus van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), een van Europa's toonaangevende, medische instellingen.

Kavel F by Breakthrough

Neogene Therapeutics (Neogene), een volledige dochteronderneming van de wereldwijde biofarmaceut AstraZeneca, is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat pioniert in het ontdekken, ontwikkelen en produceren van geavanceerde T-celreceptor (TCR)-therapieën die zich richten op een breed spectrum van solide kankers.

Breakthrough, een joint venture van Tishman Speyer en Bellco Capital, verwierf de ontwikkelingslocatie van Amsterdam UMC na een zeer concurrerend biedingsproces, voerde de 100% pre-lease uit aan Neogene en voerde in augustus grondwerkzaamheden uit ter voorbereiding op het vijf verdiepingen tellende hoofdkantoor. Breakthrough creëert een ultramoderne biotech-onderzoeksfaciliteit die na voltooiing in de zomer van 2025 volledig door Neogene in gebruik zal worden genomen.

Kavel F by Breakthrough (Kavel F) is voorbestemd om een van de meest duurzame laboratoriumomgevingen ter wereld te worden. Het volledig elektrische gebouw is ontworpen volgens de BREEAM Outstanding-certificeringsnormen en zal duurzame technologieën combineren om netto nul-uitstoot in het energieprestatiemodel te behouden. Er wordt verwacht dat het gebouw onder normale bedrijfsomstandigheden energie aan het elektriciteitsnet terug zal leveren. Belangrijke technologieën zijn onder meer geothermische opslag voor duurzame verwarming en koeling, zeer efficiënte luchtbehandeling, PV-panelen en faseverschuivingsklimaatplafonds.

"Breakthrough is verheugd om het Neogene-team te ondersteunen bij het streven om de potentiële voordelen van T-celreceptortherapieën voor meer patiënten met kanker beschikbaar te stellen", aldus Dan Belldegrun, Chief Executive Officer en medeoprichter van Breakthrough Properties. "Kavel F staat met het creëren van hoogwaardige, duurzame omgevingen symbool voor de missie van Breakthrough Properties om baanbrekende wetenschap te ondersteunen."

"Tijdens de voortzetting van onze constante inspanningen om te pionieren op het gebied van T-celreceptortherapieën, zijn we verheugd om onze verdere groei in Amsterdam te ondersteunen door samen met Breakthrough Properties, Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam een ultramodern R&D-gebouw te ontwikkelen", aldus Carsten Linnemann, Ph.D., Chief Executive Officer en medeoprichter van Neogene Therapeutics. "Het gebouw zal ons onderzoek en onze ontwikkeling versterken door een moderne, collaboratieve werkomgeving te bieden die aan de hoogste duurzaamheidsnormen voldoet."

Amsterdam blijft zich ontwikkelen tot een van Europa's meest prominente centra voor levenswetenschappen, met nabijheid tot verschillende van Europa's toonaangevende onderzoeks- en medische instellingen, zoals het Amsterdam UMC, een diepe pool van talent op het gebied van levenswetenschap en biofarmaceutische bedrijven, en het Europees Geneesmiddelenbureau in navolging van de verhuizing vanuit het VK in 2019. Kavel F is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van de gemeente Amsterdam om de verdere groei van het omliggende cluster op de campus van het Amsterdam UMC te ondersteunen. Het masterplan roept op tot een miljoen vierkante meter aan nieuwe ontwikkeling op zeven locaties, die samenwerking bij gedurfde, patiëntgerichte initiatieven mogelijk zal maken.

Prof. dr. Hans van Goudoever, decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC zei: "Amsterdam UMC is zeer verheugd om Breakthrough Properties en Neogene als naaste partners te hebben. Toonaangevende medicijnontwikkeling in een duurzame omgeving past perfect binnen de reikwijdte van Amsterdam UMC als een van de Europese, medische topinstituten. Het is een waardevolle toevoeging aan ons Medical Business Park en aan het Amsterdam Life Science District. We kijken ernaar uit om innovatie, gezondheidszorg en wetenschap samen te brengen, allemaal ten behoeve van onze patiënten, voor nu en in de toekomst."

Breakthrough bevordert duurzaamheid, biodiversiteit en de gezondheid en het welzijn van bewoners in al hun projecten. Kavel F zal beschikken over een ultrahoog presterende glazen gevel met driedubbele beglazing en een reeks aangelegde buitenterrassen, architectonische zonneschermen en groene daken met lokale plantenvariëteiten en biofiele materialen. Breakthrough zal ook een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en fietsenstallingen installeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide fietsnetwerk van Amsterdam en de meest geprefereerde manier van woon-werkverkeer.

"We zijn het Amsterdam Universitair Medisch Centrum dankbaar voor deze kans om bij te dragen aan een bloeiende campus die artsen, wetenschappers, onderzoekers, ondernemers en bedrijven samenbrengt bij inspanningen om de patiëntresultaten in de klinische zorgomgeving drastisch te verbeteren", aldus Thomas Renn, Breakthrough Properties Vice-president Acquisities en Ontwikkeling voor Europa. "Breakthrough brengt graag onze expertise naar Amsterdam, en we kijken ernaar uit om de bloeiende sector voor levenswetenschappen aan te vullen."

Reinier van Dantzig, loco-burgemeester van de gemeente Amsterdam zei: "De gemeente Amsterdam is blij dat deze ontwikkeling op gang komt. Dit duurzame gebouw weerspiegelt de hoge ambities die wij samen met het Amsterdam UMC voor dit gebied hebben gesteld. Het gebouw en de toekomstige gebruikers geven een impuls aan zowel de medisch-technologische ontwikkeling als de verdere ontwikkeling van dit innovatiedistrict. Dit innovatieve gebied biedt ruimte voor samenwerking en kennisuitwisseling met de focus op gezondheid. De uitbreiding van de laboratoriumcapaciteit op het park speelt in op de groeiende vraag naar laboratoriumruimte. De wetenschap op deze locatie levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstige gezondheidszorg in Amsterdam en daarbuiten. Wij hebben met veel plezier met Breakthrough samengewerkt met een resultaat om trots op te zijn."

Breakthrough heeft het Nederlandse bouwbedrijf De Vries en Verburg aangetrokken als hoofdaannemer voor het project en het bekroonde architectuurontwerpnetwerk UNStudio.

Breakthrough heeft momenteel meer dan vijf miljoen vierkante meter aan potentiële bouw- en ontwikkelingsplannen in Europa en de Verenigde Staten. Tot de recente en lopende ontwikkelingsprojecten behoren The 105 by Breakthrough in Boston, de thuisbasis van het wereldwijde R&D-hoofdkwartier van CRISPR Therapeutics; de 10 hectare grote Torrey View by Breakthrough-campus, die zal worden verankerd door een nieuw innovatiecentrum voor Becton, Dickinson and Company (BD); Trinity door doorbraak in Oxford, Engeland; en Vitrum by Breakthrough, gelegen op 1,8 hectare in het St John's Innovation Park in Cambridge, Engeland.

