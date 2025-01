Brevets internationaux : TOPPAN Digital Language lance une nouvelle activité de dépôt et de traduction PI, TOPPAN Digital IP

LONDRES, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TOPPAN Digital Language (« TDL »), un fournisseur leader de solutions linguistiques spécialisé dans les catégories de contenus stratégiques de la plus haute importance, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle branche, TOPPAN Digital IP, qui représente l'avenir du dépôt international de brevets.

Neil Simpkin, qui a rejoint la société en tant que vice-président principal des solutions de propriété intellectuelle, est à la tête de TOPPAN Digital IP. Neil est entouré par une équipe d'experts du secteur, dont Austyn Hardy, vice-président des ventes et du marketing, et Chris Evans, vice-président des opérations. Alors qu'ils ont déjà développé et dirigé la division PI de RWS plc, Neil, Austyn et Chris totalisent, à eux trois, plus de 50 années d'expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle et du dépôt international de brevets.

Tout comme la fondation de TDL avait pour objectif de donner un nouvel élan au secteur des services linguistiques et de proposer une expérience client qu'aucun fournisseur traditionnel n'offrait jusque-là, TOPPAN Digital IP construit la prochaine génération de technologies de dépôt de brevets ainsi qu'une suite de services de premier plan. Notre vision est claire et place les clients au cœur de toutes nos initiatives. Nous sommes persuadés que l'avenir des solutions de dépôt sera :

Intégré : une expérience homogène entre les systèmes

Intelligent : une vision claire et des informations prédictives

Transparent : un service clientèle réactif associé à une tarification clairement définie et axée sur la valeur

Intuitif : une technologie simple d'utilisation qui vous informe en continu

Sécurisé : une utilisation de l'IA visant à garantir une confidentialité totale à chaque étape

Lancé progressivement en 2025, TOPPAN Digital IP fournira des solutions de dépôt international de brevets adaptées aux procédures du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, et conformes aux règles relatives à la validation des brevets européens (EP). TOPPAN Digital IP proposera des services de traduction de brevets combinant les dernières technologies en matière d'IA et les traducteurs de brevets les plus expérimentés.

Neil Simpkin, vice-président principal des solutions PI a déclaré : « Je suis fier d'avoir rejoint TOPPAN Digital Language et de contribuer à la conception et au développement des activités liées aux solutions PI. J'ai à cœur d'apporter ma contribution au marché de la propriété intellectuelle en m'inspirant de la démarche de la société, qui se concentre sur l'application d'une approche innovante et centrée sur le client visant à faire face aux enjeux complexes liés à la mondialisation des contenus stratégiques de la plus haute importance. Un trop grand nombre de fournisseurs de services PI n'ont pas su conjuguer une réelle expertise en matière de brevets et l'excellence au service des clients tout en adoptant une approche maîtrisée des dernières évolutions dans le domaine de l'IA. J'ai hâte d'atteindre ce point d'équilibre et de coopérer avec des clients du monde entier. »

À propos du lancement de TOPPAN Digital IP, Christophe Djaouani, président de TOPPAN Digital Language, a déclaré : « Le lancement de Toppan Digital IP nous donne l'occasion d'élargir la gamme de services de premier plan que nous proposons à notre clientèle mondiale. Nous saurons associer le savoir-faire que TDL a acquis en matière de service grâce à l'innovation avec la précision, l'expertise et la sécurité nécessaires à la gestion des brevets. Je suis convaincu que les vastes ressources et la présence mondiale de TOPPAN nous permettront de proposer une expérience incomparable à nos clients. J'ai hâte de voir la vision de l'équipe de direction PI se concrétiser. »

Dans le cadre du lancement de TOPPAN Digital IP, l'entreprise organisera une série de tables rondes d'experts sur le thème « L'avenir du dépôt international de brevet », qui nous permettront d'aborder l'évolution des besoins du secteur.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces événements ou sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [email protected].