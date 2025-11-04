TOPPAN Digital IP lance STREAM IP : une révolution dans le dépôt, la traduction et le renouvellement de brevets internationaux

LONDRES, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- TOPPAN Digital IP se réjouit d'annoncer le lancement de STREAM IP, une plateforme technologique avancée conçue pour transformer le processus de dépôt des brevets internationaux. STREAM IP associe une technologie de pointe à une connaissance experte du secteur afin de surmonter les difficultés les plus inextricables et offrir une solution complète et facile d'utilisation pour le dépôt, la traduction et le renouvellement de brevets, partout dans le monde.

STREAM IP concrétise la vision des fondateurs pour l'avenir des démarches de dépôt dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI) : un processus facilité par des solutions intégrées, intelligentes, transparentes, intuitives et sécurisées, pour un dépôt en toute sérénité.

Parmi les caractéristiques clés de STREAM IP :

Une facilité d'intégration avec les écosystèmes de PI existants des clients garantissant une gestion et une compatibilité sécurisées des données, à chaque étape du processus.

Une interface utilisateur intuitive et facilement configurable permettant une simplification des processus de dépôt et de traduction de brevets, une génération de devis instantanée pour les demandes complexes et une gestion de cas centralisée.

Une vue intégrale du portefeuille de dépôt, entièrement adaptée aux besoins des utilisateurs et offrant l'accès à des outils d'analyses et de données intuitifs et configurables.

Une intégration à l'outil STREAM AI de TOPPAN Digital Language, qui allie l'intelligence artificielle à l'expertise humaine pour la production efficace de traductions hautement qualitatives.

Une sécurité de conception, conformément à la norme ISO 27001.

STREAM IP a vocation à constamment évoluer. De futures améliorations sont déjà prévues afin que l'outil continue à s'adapter aux besoins des clients, au rythme de l'évolution du secteur.

La philosophie de TOPPAN Digital IP est limpide : innovation, qualité, cohérence. Aux fonctionnalités de STREAM IP viennent s'ajouter nos services experts en PI, assurés par des assistants juridiques, des gestionnaires de projets, des traducteurs spécialisés et des agents de dépôt qualifiés. Leur engagement : garantir une solution complète qui permet à chaque demande de dépôt de répondre aux exigences strictes de ce secteur si intransigeant.

« Je suis incroyablement enthousiaste concernant le lancement sur le marché de notre nouvel outil, STREAM IP », a déclaré Neil Simpkin, vice-président principal de TOPPAN Digital IP. « Chez TOPPAN Digital IP, nous sommes convaincus qu'une meilleure gestion des portefeuilles de brevets internationaux est possible pour les entreprises. Notre approche intégrée de la gestion de cas, adaptée à chaque événement, permet aux utilisateurs d'obtenir en temps réel des données précises relatives aux coûts. Elle s'associe à une connaissance éclairée du secteur indispensable pour ajuster les opérations quotidiennes qui, bien qu'évolutives, doivent rester alignées avec les constantes prises de décisions stratégiques. »

Christophe Djaouani, président de TOPPAN Digital Language, a ajouté : « Le lancement de STREAM IP marque un tournant significatif pour TOPPAN Digital IP, et plus globalement pour le groupe TOPPAN Digital Language. C'est le parfait exemple de notre engagement à tirer le meilleur parti des technologies avancées et de les associer à une connaissance experte du secteur afin de simplifier les démarches des entreprises et de leur garantir une protection complète et sans frontières de leur contenu, même le plus sensible. STREAM IP réaffirme notre engagement à fournir des solutions innovantes et faciles d'utilisation qui font réellement la différence pour nos clients. »

STREAM IP est désormais disponible à l'essai et à la démonstration. Les parties intéressées sont invitées à tester par elles-mêmes les capacités de l'outil et à fournir leurs retours. Les participants à la convention IP Service World de Munich auront la possibilité d'échanger avec les représentants de TOPPAN Digital IP dans le cadre de la présentation de la plateforme, et de poser toutes leurs questions. Pour plus d'informations, ou pour réserver une démonstration, rendez-vous sur le site web de TOPPAN Digital IP (www.toppandigital-ip.com/fr) ou contactez [email protected].

À propos de TOPPAN Digital IP

TOPPAN Digital IP est une branche de TOPPAN Digital Language, un fournisseur de solutions linguistiques spécialisé dans la gestion de contenu sensible et stratégique. Le groupe appartient à TOPPAN Holdings Inc., une entreprise cotée à la Bourse de Tokyo (Tokyo : 7911) et un fournisseur international de premier plan de solutions intégrées dans les secteurs de l'imprimerie, de la communication, de la sécurité, des emballages, des matériaux et de l'électronique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811884/TOPPAN_DIGITAL_IP_logo.jpg