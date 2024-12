BRiQ Real Estate va utiliser la plateforme cloud de Yardi pour dynamiser sa croissance

Une plateforme immobilière centralisée permet au gestionnaire immobilier néerlandais d'exercer un meilleur contrôle et d'améliorer la communication

AMSTERDAM, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- BRiQ Real Estate, une organisation de conseil indépendante opérant à l'échelle nationale, a choisi la technologie immobilière de Yardi pour soutenir sa croissance et l'aider à pérenniser son activité avec une plateforme basée sur le cloud.

Dutch property manager, BRiQ Real Estate, to gain more control and better communication with Yardi's centralised real estate platform.

Avec Yardi®, BRiQ Real Estate peut centraliser la gestion du portefeuille tout en rationalisant les processus, en automatisant le traitement des factures et en améliorant l'efficacité opérationnelle. En outre, BRiQ peut doter les équipes de gestion d'outils permettant d'analyser la performance du portefeuille en recherchant les locataires à risque, tout en bénéficiant d'une expérience numérique améliorée grâce à une solution connectée unique.

« Nous avions besoin de centraliser nos données et nous voulions une solution unique pour rationaliser nos processus », a déclaré Diederik De Geus, partenaire pour BRiQ Real Estate. « Avec Yardi, nous avons plus de contrôle et de meilleures informations, et nos équipes peuvent communiquer plus efficacement pour mieux servir nos locataires ».

« Avec Voyager 8, BRiQ Real Estate peut utiliser une technologie avancée pour aider à gérer l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, améliorer les performances et aider les équipes à travailler plus efficacement », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président et directeur général des activités internationales pour Yardi. « Nous nous réjouissons de travailler avec BRiQ et de l'aider dans sa stratégie visant à tirer parti de la technologie pour stimuler la croissance ».

Découvrez comment Yardi peut vous aider à améliorer la performance de vos actifs grâce à sa solution de gestion immobilière intuitive.

À propos de BRiQ Real Estate

BRiQ Real Estate gère la vente et la location de propriétés commerciales, y compris des bureaux, des magasins et des propriétés industrielles/logistiques, ainsi que des investissements et des évaluations de propriétés commerciales. Pour plus d'informations, consultez le site briq.nl.

À propos de Yardi

Yardi® développe et soutient des logiciels d'investissement et de gestion immobilière de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Avec plus de 9 500 employés, Yardi travaille avec ses clients dans le monde entier pour stimuler l'innovation dans le secteur de l'immobilier. Pour plus d'informations sur la façon dont Yardi est énergisé pour demain, visitez yardi.co.uk .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578911/NL_Image_BRiQReal_Estate.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg