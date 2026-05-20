Broadridge attribue la bourse de recherche européenne 2026 au CEPS afin de stimuler la participation des investisseurs particuliers

BRUXELLES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE : BR) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait attribué la bourse de recherche 2026 European Financial Literacy and Retail Empowerment au Centre for European Policy Studies (CEPS), un groupe de réflexion de référence et un forum d'échange sur les affaires européennes de premier plan.

Le CEPS recevra 15 000 euros pour financer une recherche indépendante sur la manière dont l'éducation financière peut se traduire par une plus grande participation des investisseurs particuliers dans l'Union européenne, y compris via le développement d'un cadre comparatif axé sur les professionnels pour soutenir les objectifs de l'Union de l'épargne et de l'investissement (UEI) de l'UE. La proposition du CEPS a été choisie à l'issue d'un processus d'examen concurrentiel mené par Broadridge et des experts externes de Highland Global Advisors, LLC. Les candidatures ont été évaluées en fonction de leur pertinence par rapport à l'éducation financière, de leur conformité aux principes de Broadridge en matière d'efficacité de l'information (par exemple, facilité de lecture et de compréhension, transmission directe aux investisseurs, preuve de transmission, structuration par liens et couches d'information, en incluant tous les investisseurs) et de l'accent mis sur l'amélioration des résultats pour les investisseurs particuliers, de la qualité de la proposition de recherche et de la solidité de l'institution qui la soumet.

« Le renforcement de l'éducation financière est essentiel à la construction d'un marché européen des capitaux plus inclusif et plus efficace », a déclaré Michael Tae, président de Issuer, Funds and Data-Driven Solutions, Broadridge. « Le CEPS s'est distingué par sa capacité à relier une recherche de haute qualité à des résultats pratiques et exploitables. En identifiant ce qui fonctionne dans les États membres et en traduisant ces informations en un guide clair, ce travail peut contribuer à améliorer les résultats des investisseurs à grande échelle ».

Le CEPS a été sélectionné pour son approche rigoureuse, axée sur les politiques, et pour l'importance qu'il accorde à l'application pratique. En combinant une analyse comparative entre les États membres de l'UE et des résultats clairs et exploitables, la recherche est conçue pour aider les décideurs politiques et les acteurs du marché à renforcer l'engagement des investisseurs.

Soutenir les objectifs de l'Union de l'épargne et de l'investissement de l'UE

La recherche analysera les différences en matière d'éducation financière et de participation des ménages dans les États membres de l'UE, en identifiant les facteurs politiques, réglementaires et de marché qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats. En examinant les marchés de premier plan ainsi que les économies plus importantes mais moins participatives, le projet vise à identifier des solutions évolutives permettant d'atteindre les objectifs de l'Union de l'épargne et de l'investissement.

« Notre objectif est de faire avancer le débat de la théorie à la pratique, autrement dit, de l'éducation financière à la participation des investisseurs », a déclaré Judith Arnal, chercheuse associée au CEPS. « En identifiant les approches les plus efficaces à travers l'Union européenne, nous espérons fournir une feuille de route pour les décideurs politiques et les professionnels afin que davantage de personnes soient prêtes à s'engager en toute confiance sur les marchés de capitaux », a ajouté Apostolos Thomadakis, responsable des marchés et institutions financiers au CEPS.

Un impact pratique pour les décideurs politiques et l'industrie

Le projet du CEPS est conçu pour fournir des informations exploitables aux décideurs politiques, aux régulateurs et aux acteurs du marché. En identifiant les combinaisons de politiques publiques et de pratiques du secteur privé les plus efficaces, la recherche permettra d'aboutir à des approches plus ciblées et évolutives de l'éducation et de l'engagement des investisseurs.

Ce travail reflète la nécessité plus générale de renforcer la base d'investisseurs particuliers en Europe, où l'amélioration de l'éducation financière est largement considérée comme un facteur clé d'une plus grande participation, de meilleurs résultats en matière d'épargne à long terme et de croissance économique.

Calendrier de la recherche et résultats attendus

La recherche commencera immédiatement et les résultats définitifs sont attendus pour août 2026. Les résultats comprendront un document de recherche analysant la culture financière et la participation des investisseurs particuliers dans certains États membres de l'UE, ainsi qu'un guide pratique de recommandations politiques et commerciales.

À propos de Broadridge

Broadridge Financial Solutions (NYSE : BR) est un leader technologique mondial qui offre une expertise de confiance et une technologie transformatrice, aidant les clients et le secteur des services financiers à opérer, à innover et à se développer. Nous accompagnons nos clients dans les domaines de l'investissement, de la gouvernance et de la communication, en améliorant leur résilience opérationnelle, leurs performances commerciales, et en transformant l'expérience de leurs investisseurs.

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