Broadridge kent de Europese onderzoeksbeurs 2026 toe aan CEPS om de deelname van particuliere beleggers te bevorderen

BRUSSEL, 20 mei 2026 /PRNewswire/ -- Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR) heeft vandaag aangekondigd dat het de 2026 European Financial Literacy and Retail Empowerment Research Grant heeft toegekend aan het Centre for European Policy Studies (CEPS), een toonaangevende denktank en forum voor debat over EU-aangelegenheden.

CEPS ontvangt € 15.000 om onafhankelijk onderzoek te financieren naar hoe financiële geletterdheid kan worden omgezet in een sterkere deelname van particuliere beleggers binnen de Europese Unie, onder meer via de ontwikkeling van een vergelijkend, praktijkgericht kader ter ondersteuning van de doelstellingen van de spaar- en investeringsunie (SIU) van de EU. Het voorstel van CEPS werd geselecteerd na een competitieve beoordelingsprocedure onder leiding van Broadridge Financial Solutions en externe experts van Highland Global Advisors. De inzendingen werden beoordeeld op basis van hun relevantie voor financiële geletterdheid, hun afstemming op de principes van effectieve informatieverstrekking van Broadridge (zoals eenvoudig te bekijken en te begrijpen, rechtstreeks aan beleggers aangeboden, bewijs van levering, koppelingen en gelaagde informatie, en geen enkele belegger uitsluiten), hun focus op het verbeteren van de resultaten voor particuliere beleggers, de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de sterkte van de instelling die het voorstel heeft ingediend.

"Het versterken van financiële geletterdheid is van fundamenteel belang voor de opbouw van een inclusievere en meer doeltreffende Europese kapitaalmarkt", aldus Michael Tae, President Issuer, Funds and Data-Driven Solutions bij Broadridge Financial Solutions. "CEPS onderscheidde zich door zijn vermogen om hoogwaardig onderzoek te koppelen aan praktische en bruikbare resultaten. Door vast te stellen wat werkt in de verschillende lidstaten en die inzichten om te zetten in een duidelijke leidraad, heeft dit onderzoek het potentieel om op grote schaal bij te dragen aan betere resultaten voor beleggers."

CEPS werd geselecteerd vanwege zijn grondige, beleidsgerichte aanpak en de nadruk op praktische toepasbaarheid. Door vergelijkende analyses tussen EU-lidstaten te combineren met duidelijke, bruikbare resultaten, is het onderzoek bedoeld om zowel beleidsmakers als marktdeelnemers te ondersteunen bij het versterken van de betrokkenheid van beleggers.

Ondersteuning van de doelstellingen van de spaar- en investeringsunie van de EU

Het onderzoek zal verschillen in financiële geletterdheid en deelname van huishoudens binnen de EU-lidstaten analyseren, waarbij de beleids-, regelgevings- en marktfactoren worden geïdentificeerd die bijdragen aan betere resultaten. Door toonaangevende markten te onderzoeken naast grotere economieën en economieën met een lagere participatiegraad, wil het project schaalbare oplossingen identificeren die aansluiten bij de doelstellingen van de spaar- en investeringsunie.

"Ons doel is om het gesprek te verschuiven van financiële geletterdheid in theorie naar beleggersparticipatie in de praktijk", aldus Judith Arnal, Associate Research Fellow bij CEPS. "Door de meest doeltreffende benaderingen in de hele Europese Unie te identificeren, hopen we beleidsmakers en professionals een stappenplan te bieden die meer personen helpt om met vertrouwen deel te nemen aan de kapitaalmarkten", voegde Apostolos Thomadakis, hoofd van de financiële markten en instellingen bij CEPS, eraan toe.

Praktische impact leveren voor beleidsmakers en de sector

Het CEPS-project is opgezet om bruikbare inzichten te bieden aan beleidsmakers, regelgevende instanties en marktdeelnemers. Door te identificeren welke combinaties van overheidsbeleid en praktijken uit de private sector het meest doeltreffend zijn, zal het onderzoek bijdragen aan meer gerichte en schaalbare benaderingen van beleggerseducatie en beleggersbetrokkenheid.

Dit werk weerspiegelt de bredere noodzaak om de groep particuliere beleggers in Europa te versterken, waarbij een betere financiële geletterdheid algemeen wordt beschouwd als een belangrijke stimulans voor een grotere participatie, betere resultaten voor langetermijnsparen en economische groei.

Tijdlijn en resultaten van het onderzoek

Het onderzoek gaat onmiddellijk van start en de definitieve resultaten worden tegen augustus 2026 verwacht. De resultaten omvatten een onderzoeksrapport met een analyse van financiële geletterdheid en de deelname van particuliere beleggers in geselecteerde EU-lidstaten, evenals een praktische leidraad met beleids- en marktaanbevelingen.

Over Broadridge

Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) is een wereldwijde technologieleider met betrouwbare expertise en transformatieve technologie, waarmee klanten en de financiële dienstensector efficiënter kunnen werken, innoveren en groeien. We ondersteunen investeringen, governance en communicatie voor onze klanten door de operationele veerkracht te versterken, de bedrijfsprestaties te verbeteren en de beleggerservaring te transformeren.

Onze technologie- en operationele platformen verwerken en genereren jaarlijks meer dan 7 miljard communicaties en ondersteunen wereldwijd de dagelijkse handel in zowel getokeniseerde als traditionele effecten met een gemiddelde waarde van meer dan 15 biljoen dollar. Als gecertificeerde Great Place to Work® maakt Broadridge Financial Solutions deel uit van de S&P 500 en telt het bedrijf meer dan 15.000 medewerkers in 21 landen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.broadridge.com.

Mediacontact:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326728/Broadridge_2023_Logo.jpg