BrowserStack verwerft Percy om visueel testen toe te voegen aan diens platform

SAN FRANCISCO, 9 juli 2020 /PRNewswire/ -- BrowserStack, het toonaangevende testplatform voor webapps en mobiele apps, heeft vandaag de acquisitie bekendgemaakt van Percy, het toonaangevende platform voor visuele tests. Met deze acquisitie krijgen ontwikkelaars en kwaliteitscontroleteams (QA) de mogelijkheid alles te testen, van visuele testen tot handmatige en geautomatiseerde functietesten, op BrowserStacks infrastructuur om zo snel hoogwaardige software te kunnen leveren.

Op dit moment implementeren flexibele teams honderden keren per dag code in productie. Deze releasesnelheid volhouden zonder visuele bugs te introduceren, is nagenoeg onmogelijk. Percy helpt teams visueel testen te automatiseren door screenshots te maken en ze te vergelijken ten opzichte van de basislijn en visuele veranderingen te markeren. Met betere dekking op visueel vlak kunnen teams wijzigingen in de code elke keer met vertrouwen implementeren.

"Deze acquisitie brengt ons dichter bij onze visie om de testinfrastructuur voor het internet te worden", zegt Ritesh Arora, mede-oprichter en CEO van BrowserStack. "Nu we de capaciteiten van ons platform uitbreiden, kunnen ontwikkelaars voor al hun testbehoeften rekenen op BrowserStack en zich richten op wat ze het beste kunnen: fantastische ervaringen creëren."

Ontwikkelaars kunnen Percy direct gaan gebruiken via hun BrowserStack-account.

"We zijn ontzettend blij deel uit te gaan maken van BrowserStack en Percy's ervaring op visueel-testvlak naar een compleet nieuwe doelgroep te brengen", zegt Mike Fotinakis, mede-oprichter en CEO van Percy. "We hebben een uitgebreide achtergrond in werken met topteams bij o.a. Google, Basecamp, Canva en Shopify en helpen deze teams het vertrouwen op te bouwen om visueel prachtige applicaties te bouwen. Door onderdeel te worden van BrowserStack krijgt visueel testen in de sector een enorme boost. We kijken uit naar alle nieuwe kansen die hierdoor zullen ontstaan."

Over BrowserStack

BrowserStack is het toonaangevende softwaretestplatform dat achter meer dan twee miljoen testen per dag staat in 15 datacenters over de hele wereld. We helpen Microsoft, Twitter, Barclays, Expedia en meer dan 25.000 klanten snel hoogwaardige software te kunnen afleveren door testen naar onze cloud te verplaatsen. Ons platform biedt directe toegang tot meer dan 2000 fysieke mobiele apparaten en browsers op een zeer betrouwbare cloudinfrastructuur die moeiteloos kan opschalen naarmate testwensen toenemen. Met BrowserStack kunnen ontwikkelaars en QA-teams snel werken en tegelijkertijd aan iedere klant fantastische ervaringen bieden.

BrowserStack is opgericht in 2011 en is een particulier bedrijf dat wordt ondersteund door Accel. BrowserStack heeft vestigingen in San Francisco, Mumbai en Dublin.

Ga voor meer informatie naar https://www.browserstack.com.

Over Percy

Percy is het toonaangevende platform voor visuele testen en controle waarmee productteams software elke keer dat er een visuele wijziging in de applicatie wordt aangebracht, sneller en met vertrouwen kunnen leveren. Duizenden ontwikkelaars, waaronder teams bij Google, Basecamp, Canva en Shopify rekenen op Percy om met iedere release een tot op de pixel perfecte gebruikersinterface af te leveren.

Percy is opgericht in 2015 en heeft op dit moment zijn hoofdvestiging in San Francisco. Ga voor meer informatie naar https://percy.io/

