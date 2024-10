Buyers Edge Platform a réalisé un investissement stratégique dans la société néerlandaise HosCat, ce qui lui permet d'accéder aux marchés néerlandais et belge.

WALTHAM, Massachusetts, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Buyers Edge Platform, la grande société de logiciels et d'analyse fournissant des informations et des technologies basées sur les données au secteur de la restauration, annonce son investissement dans HosCat aux Pays-Bas. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans l'expansion rapide de Buyers Edge Platform à travers l'Europe, après les acquisitions de The Full Range, Delta Procurement et MPP au Royaume-Uni, de S&F-Gruppe en Allemagne au début de cette année, et de Svenska Krögare en Suède l'année dernière.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie plus large de Buyers Edge Platform visant à créer le plus grand réseau d'approvisionnement numérique en Europe, à l'image de son succès aux États-Unis. Grâce à des acquisitions et à des investissements stratégiques, à de nouveaux partenariats nationaux et à des initiatives de croissance organique, Buyers Edge Platform est en passe de transformer l'approvisionnement, offrant une valeur exceptionnelle aux entreprises de restauration à travers l'Europe.

John Davie, PDG de Buyers Edge Platform, s'est réjoui de cet investissement : « HosCat permet à Buyers Edge de pénétrer les marchés néerlandais et belge. Nous disposons d'un excellent partenaire pour favoriser notre expansion dans ces pays, ce qui renforcera notre mission plus large visant à révolutionner les pratiques d'approvisionnement et à autonomiser les entreprises à travers l'Europe ».

Jorne Broer, PDG de HosCat, a fait part de son enthousiasme quant à ce partenariat : « Dès la première conversation avec Buyers Edge Platform, il est apparu clairement que nous partagions la même vision et les mêmes valeurs. Nous sommes toutes deux des entreprises axées sur les personnes, qui placent toujours le client au premier plan. La combinaison de notre connaissance des marchés néerlandais et belge avec la technologie et la puissance d'achat de Buyers Edge Platform créera l'environnement idéal pour aider nos clients à prospérer. Nous sommes ravis d'avoir rejoint le réseau le plus puissant du secteur de la restauration et de partager les opportunités qui en découlent ».

Daniel Wilson, président de Buyers Edge Platform Europe, a ajouté : « Je suis ravi de travailler avec l'équipe de HosCat. Leurs réseaux locaux, leur énergie et leur esprit d'entreprise sont exactement ce que nous attendons d'un partenaire national. Nous sommes impatients d'aider l'équipe d'HosCat à développer rapidement ses activités pour devenir la principale centrale d'achats du Benelux. » Buyers Edge Platform a réalisé 6 investissements européens depuis janvier 2023.

À propos de HosCat

HosCat a mis au point un moyen unique de permettre aux entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration de réaliser des économies significatives. En outre, HosCat s'occupe de l'ensemble du back-office de ses clients du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à l'aide d'un logiciel intelligent. Les entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration économisent ainsi beaucoup de temps et d'argent, ce qui leur permet de se consacrer pleinement à ce qu'ils aiment vraiment faire : prendre soin de leurs hôtes.

À propos de Buyers Edge Platform

Buyers Edge Platform est la principale société de logiciels et d'analyse qui fournit des informations et des technologies basées sur les données au secteur de la restauration. Nous mettons en relation les entités du secteur de la restauration et leur donnons les moyens de gérer leurs activités de manière plus efficace en exploitant les données et les analyses. La mission de Buyers Edge Platform est de faire passer le secteur de la restauration d'un mode manuel à un mode automatisé grâce à des programmes qui profitent à toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur BuyersEdgePlatform.com.

