Buyers Edge Platform verricht strategische investering in het in Nederland gevestigde bedrijf HosCat en verkrijgt toegang tot de Nederlandse en Belgische marktzo .

WALTHAM, Mass., 3 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Buyers Edge Platform, het toonaangevende software- en analysebedrijf dat datagestuurde inzichten en technologie biedt aan de foodservicebranche, maakt een investering bekend in HosCat in Nederland. Dit is een volgende belangrijke stap in de snelle expansie van het Buyers Edge Platform in Europa, na de overnames van The Full Range, Delta Procurement en MPP in het Verenigd Koninkrijk en S&F-Gruppe in Duitsland eerder dit jaar, en van Svenska Krögare in Zweden vorig jaar.

Deze investering past in de bredere strategie van Buyers Edge Platform om het grootste digitale inkoopnetwerk in Europa te creëren, in navolging van het succes van het bedrijf in de VS. Door strategische overnames en investeringen, samenwerkingsverbanden in nieuwe landen en initiatieven voor organische groei streeft Buyers Edge Platform ernaar om inkoop te transformeren en uitzonderlijke waarde te bieden aan foodservicebedrijven in heel Europa.

John Davie, CEO van Buyers Edge Platform, toonde zich verheugd over de investering: "HosCat stelt Buyers Edge in staat om de Nederlandse en Belgische markt te betreden. We beschikken nu over een uitstekende partner om onze expansie naar deze landen te ondersteunen, wat onze bredere missie om inkooppraktijken te revolutioneren en bedrijven in heel Europa nieuwe mogelijkheden te bieden verder zal stimuleren."

Jorne Broer, CEO van HosCat, is enthousiast over de samenwerking: "Al vanaf het eerste gesprek met Buyers Edge Platform was het duidelijk dat we dezelfde visie en waarden delen. Beide bedrijven zijn mensgericht en stellen de klant altijd op de eerste plaats. Door onze kennis van de Nederlandse en Belgische markt te koppelen aan de technologie en financiële mogelijkheden van Buyers Edge Platform scheppen we de perfecte omgeving om onze klanten te helpen succesvol te zijn. We zijn verheugd dat we ons hebben aangesloten bij het krachtigste netwerk in de foodservicebranche en dat we mee kunnen delen in de kansen die dit met zich meebrengt."

Daniel Wilson, President van Buyers Edge Platform Europe, voegt hieraan toe: "Het verheugt me zeer samen te werken met het HosCat-team. Hun lokale netwerken, energie en ondernemersgeest zijn precies wat we zoeken in een landelijke partner. We verheugen ons erop het HosCat-team te ondersteunen bij de snelle expansie van hun bedrijf tot de toonaangevende GPO in de Benelux. Sinds januari 2023 heeft Buyers Edge Platform heeft nu zes Europese investeringen voltooid.

Over HosCat

HosCat heeft een unieke manier ontwikkeld om aanzienlijke besparingen te realiseren voor horecabedrijven. Daarnaast verzorgt HosCat ook de gehele backoffice van haar horecaklanten met behulp van slimme software. Dit bespaart horecaondernemers veel geld en tijd, zodat ze zich volledig kunnen concentreren op wat ze echt graag doen: zorgen voor hun gasten.

Over Buyers Edge Platform

Buyers Edge Platform is het toonaangevende software- en analysebedrijf dat datagestuurde inzichten en technologie biedt voor de foodservicebranche. Wij brengen entiteiten in de gehele foodservicebranche met elkaar in contact en stellen hen in staat hun bedrijf efficiënter te runnen door gebruik te maken van data en analyses. De missie van het Buyers Edge Platform is de foodservicebranche te transformeren van handmatig naar geautomatiseerd door middel van programma's die ten goede komen aan alle belanghebbenden binnen de toeleveringsketen. Bezoek BuyersEdgePlatform.com voor meer informatie.

Contactpersoon voor de media:

Ryan Gerding voor Buyers Edge Platform

913-602-8531

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1870895/BEP_Logo.jpg